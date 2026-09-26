Президент Украины Владимир Зеленский вновь отверг предложение американского лидера Дональда Трампа посетить Москву. Об этом пишет Bloomberg.

Трамп снова предложил Зеленскому встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, хотя украинский лидер уже не раз отказывался от такой поездки. Зеленский остался недоволен, рассказали источники, знакомые с его позицией.

Как отмечает агентство, высокопоставленный представитель Вашингтона поставил под сомнение эту версию событий, однако отказался от дальнейших комментариев.

Президент США обратился к Зеленскому с соответствующей инициативой во время встречи в ООН. Услышав на полях Генассамблеи ООН вопрос от корреспондента ВГТРК Валентина Богданова о том, когда он прибудет в Москву, украинский лидер ответил «на ракете», добавив нецензурное выражение.

В пятницу, 25 сентября, президент Украины сообщил, что следующий раунд переговоров по мирному урегулированию с участием представителей Киева и Москвы могут пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.

Европейские чиновники отметили, что команда Трампа положительно оценила их призывы поддержать Украину в преддверии зимы, а также дали позитивную оценку встрече Трампа и Зеленского.

Как отмечает агентство, президент США на данный момент не определился по вопросу о дополнительных поставках Киеву средств ПВО на фоне нехватки боеприпасов, с которой столкнулись американские вооруженные силы из-за конфликта в Иране. При этом Зеленский заявил, что Трамп пообещал принять окончательное решение на этой неделе, не уточняя сроки поставок.