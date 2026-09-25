Польская психиатрическая экспертиза признала невменяемым 31-летнего украинца, который 24 сентября зарезал священника и ранил еще четырех человек на территории монастыря в городе Ярослав Подкарпатского воеводства. В связи с этим расследование в его отношении приостановлено, сообщает региональный портал Radio ESKA.

«Психиатры установили, что <…> Игорь М. проявляет симптомы психического заболевания в виде острого полиморфного психотического расстройства. <…> Состояние подозреваемого не позволяет ему участвовать в судебном процессе из-за тяжелых психотических симптомов, сильного психомоторного возбуждения, дезорганизованного мышления и отсутствия логической коммуникации», — говорится в релизе прокуратуры.

Ведомство добавило, что подозреваемому требуется антипсихотическое лечение. Мужчина находится в больнице под наблюдением полиции.

Против украинца уже сформулированы обвинения в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений. По законам Польши, за это грозит самое суровое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Однако из-за психического состояния задержанного обвинения ему еще не предъявлены.

Как выяснили журналисты Radio ESKA, Игорь М. ранее служил в Вооруженных силах Украины и непосредственно участвовал в боевых действиях. Источники радиостанции также утверждают, что у него есть паспорта Украины, Германии и польский идентификационный номер PESEL, который выдают гражданам и постоянным резидентам Польши.

Официального подтверждения этим данным со стороны следствия пока нет.

Как рассказали собеседники Radio ESKA, украинец въехал в Польшу из Германии в ночь на 24 сентября, направляясь к польско-украинской границе. Но на пункте пропуска Корчова — Краковец его задержали из-за нарушений с автомобильным страховым полисом и не выпустили с территории Евросоюза на Украину.

Прокуратура подтвердила его маршрут и задержание в Корчове. После неудачи с пересечением границы Игорь М. оказался в Ярославе — ближайшем крупном населенном пункте по трассе на обратном пути из Корчовы.

Как узнало издание Fakt, мужчина поехал в Ярослав, потому что именно туда на эвакуаторе отвезли его конфискованную машину. По данным источника, он собирался ее забрать и продолжить путь, но вместо этого направился утром в аббатство. В приемном отделении больницы, куда его доставили после нападения с ножом, он кричал, что «там [в монастыре] хорошо кормят и готовят восхитительный кофе».

Издание поясняет, что с 2022 года в монастыре создали центр для беженцев из Украины. Там и сейчас живут несколько украинцев. Был ли нападавший там раньше, неизвестно.

Мужчина сначала зашел в кафе у входа в монастырь, там он затеял драку, схватил нож и ранил священника. Затем он направился в монастырь, где столкнулся еще с одним священником, сидевшим в исповедальне. По рассказу очевидцев, украинец ударил его ножом в спину. Несколько ножевых ранений получили третий священнослужитель, который пытался помочь раненому, и еще двое людей, в том числе одна женщина.

Один из раненых, 65-летний отец Станислав, от полученных травм умер.