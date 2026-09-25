Пять представителей высшего и старшего командного состава Вооруженных сил Казахстана были задержаны по делу о гибели 14 военных во время учений на Каспии. Об этом пишет Ulysmedia.kz.

Начальник штаба, первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера получили статус подозреваемых и были помещены в изолятор временного содержания управления полиции в Актау, заявили представители Министерства внутренних дел республики.

В настоящий момент расследование ведется по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения, которое повлекло смерть людей, в ходе учений «Хазар Қорғаны — 2026» в 43 км от Актау.

По версии следствия, во время высадки с катера «Қайсар» 24 сентября в условиях неблагоприятной погоды военных унесло в море. Правоохранительные органы устанавливают, как принимались решения об организации и проведении учебно-боевой задачи, принимался ли в расчет прогноз погоды, соблюдались ли правила безопасности, а также в каком состоянии находился катер.

Изначально сообщалось, что во время учений в Мангистауской области в открытое море унесло 19 военнослужащих, однако позднее Министерство обороны республики уточнило, что речь идет о 17 военных. Троих из них удалось спасти, остальные погибли.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в официальной телеграмме.