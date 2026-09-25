«Новые люди» довольны результатами выборов в Госдуму девятого созыва и намерены искать «умные решения», заявила RTVI депутат Сардана Авксентьева.

«В результате выборов фракция политической партии «Новые люди» в Государственной думе будет представлена 19-ю депутатами, и это хороший результат для самой молодой парламентской партии», — сказала Авксентьева.

Она обратила внимание на то, что партии всего шесть лет, и если пять лет назад за «Новых людей» проголосовали 3 млн человек, то в этом году поддержка выросла до 5 млн человек, то есть на 67%.

«И это очень серьезный мандат доверия для нас, с которым мы заходим в Думу девятого созыва, в которой мы намерены продолжить всю начатую нами работу», — отметила парламентарий.

Авксентьева также заявила, что «Новые люди» по итогам голосования существенно сократили разрыв с КПРФ — «если раньше разрыв был 44 депутата (в Госдуме VIII созыва), то теперь всего 18». «НЛ» также догоняют ЛДПР, сократив разницу с восьми депутатов до четырех, и оставили позади «Справедливую Россию», добавила она.

«Новые люди» оказались в лидерах среди голосовавших по ДЭГу, заняв второе место после «Единой России» и набрав 13% голосов избирателей, сообщила Авксентьева.

«Это говорит о том, что наш избиратель, современный наш избиратель, доверяет современным технологиям, и получить более 13% — это тоже очень существенный результат», — заявила депутат.

Выборы также подтвердили правоту «Новых людей», которые активно работали с молодежью, считает она.

«С молодежью нужно работать обязательно, и это наши избиратели будущего. И не случайно наша партия — «Новые люди», мы нацелены именно на развитие нашей страны и на те решения, которые позволяют нам заглянуть немножко дальше и увидеть свою страну благополучной, развивающейся, современной, прогрессивной. И в этом нам главный помощник — только молодые люди», — сказала Авксентьева.

Она также отметила, что в рядах сторонников партии растет число людей зрелого возраста, пожилых людей.

«Вероятно, откликаются наши партийные проекты, где мы вместе с людьми старшего возраста разрабатываем траектории новой жизни, уже находясь на заслуженном отдыхе. И это отличает нас от официальных каких-то источников, которые называют пенсионный возраст возрастом дожития, что совершенно недопустимо», — сказала парламентарий.

Также роль в избирательной кампании сыграл манифест, инициированный Ксенией Горячевой.

«Это говорит о том, что идеи защиты от домашнего насилия, идея создания государственного алиментного фонда, идеи поддержки одиноких матерей — все находит отклик и обязательно будет продолжено в девятом созыве работы Госдумы», — заверила собеседница RTVI.

Говоря о планах работы фракции, она также сообщила, что фракция намерена «продолжать искать умные решения для пополнения бюджета нашей страны, не задевая интересов малого, среднего бизнеса или простых людей».

Ряд инициатив касается ЕГЭ и учителей.

«На встречах с избирателями люди продолжают нашу инициативу развивать и предлагают сделать так, чтобы засчитывался лучший результат единого государственного экзамена, а не последний. Или учителя, например, благодарят за то, что действительно бюрократическая нагрузка стала несколько ниже, но подсказывают нам пути решения, как нам нужно действовать дальше. И вот этот диалог с нашими избирателями — для меня самое важное и ценное в нашей работе. И это показатель растущего уровня доверия», — рассказала Авксентьева.

Госдума девятого созыва соберется на свое первое пленарное заседание 30 сентября.