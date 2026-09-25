Французская актриса, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади умерла после продолжительной болезни. Так на вопрос о причине ее смерти ответил агентству ТАСС сын Высоцкого Никита.

«Она болела. Она прожила больше 88 лет — огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо ее помнить, быть ей благодарным», — сказал он.

Никита Высоцкий припомнил, что последний раз видел Влади «лет 15-20 назад, мельком». Он пояснил, что в последние годы никак не поддерживал связь с ней.

На похороны актрисы во Франции он не полетит, поскольку не имеет визы, а получить ее в нынешних условиях «очень сложно», добавил сын Высоцкого.

Марина Влади умерла в своем доме в окружении близких 24 сентября, сообщила ее семья. Le Figaro в своем некрологе назвала ее «славянской звездой, ярко сиявшей на небосклоне французского кинематографа».

«Своим мягким и изысканным голосом она на протяжении более полувека воплощала образы многочисленных героинь, зачастую с неоднозначным характером. <…> Она оставила после себя исключительно богатое кинематографическое и театральное наследие, включающее более 60 фильмов и незабываемую сценическую харизму», — написала газета.

Влади стала женой культового советского поэта и актера Владимира Высоцкого в 1970 году и оставалась с ним до его смерти в 1980-м.

В статье Le Figaro о Влади говорится, что Высоцкий «был великой любовью всей ее жизни».

«Этот страстный союз глубоко повлиял на нее. Она делала все возможное, чтобы повысить популярность Высоцкого во Франции, организовывала концерты и переводила его песни», — пишет издание.

У пары не было общих детей, но актриса родила троих сыновей: Пьера и Игоря — от первого мужа, знаменитого французского актера и режиссера Робера Оссейна, за которого вышла в 17 лет, и Владимира — от французского военного летчика и владельца двух авиакомпаний Жана-Клода Бруйе.

Как писал в 2020 году журнал Femme Actuelle, средний сын Влади Игорь в 1990-е годы попал в автокатастрофу, после которой стал инвалидом. Из сообщения семьи Влади о ее смерти следует, что его уже нет в живых.