В результате «внешнего вмешательства» в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка — Балашейка получил травмы машинист пассажирского поезда №66 сообщением Москва — Тольятти. Об этом сообщает телеграм-канал Куйбышевской железной дороги.

Инцидент произошел в 6:03 мск на участке Новообразцовое — Инза. В результате поврежден электровоз и первый вагон поезда. Никто из пассажиров не пострадал, схода состава не произошло.

По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в поезде находились жители региона, само происшествие случилось на территории Ульяновской области. На место прибыли работники оперативных служб.

«График движения поездов на ближайшее время будет скорректирован», — написал Федорищев.

В результате случившегося движение поездов на перегоне было приостановлено и возобновлено через 2 часа 26 минут. Из-за инцидента четыре состава следуют по маршрутам с задержками: поезд №66 Москва — Тольятти отстает от графика на 2 часа 59 минут, №16 Москва — Самара на 3 часа 5 минут, №10 Москва — Самара на 2 часа 18 минут, №14 Москва — Челябинск на 17 минут.

Компания ОАО «РЖД» заверила, что принимает все необходимые меры для ввода поездов в график. Своевременное оказание услуг пассажирам и соблюдение их прав в связи с задержками движения составов на Куйбышевской железной дороге взяла на контроль Приволжская транспортная прокуратура.