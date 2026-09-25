Соединенные Штаты выделили около $7,5 млн на программу поддержки СМИ в Армении, запущенную в 2023 году. Такую сумму Sputnik Армения получило, изучив данные американского правительства о расходах. Программа охватывала редакции, журналистов и создателей цифрового контента, в том числе блогеров.

Финансируемую USAID программу Media Program in Armenia проводила американская некоммерческая организация Internews вместе с армянскими партнерами. Изначально ее бюджет составлял $15 млн, а работа была рассчитана на 2023—2028 годы. В марте 2025 года финансирование прекратили. Таким образом, $15 млн — плановый бюджет программы, а $7,5 млн — сумма, о которой теперь сообщается по данным о расходах.

Отчет Internews фиксирует результаты на декабрь 2024 года. К тому моменту программа предоставила 18 грантов на выпуск материалов, восемь — на техническое развитие редакций, пять — на стратегическое и четыре — на экстренную поддержку. В отчете отдельно указаны четыре гранта для создателей контента, не относящихся к традиционным СМИ. Редакции и авторы, включая блогеров и инфлюенсеров, выпустили при поддержке программы 805 материалов на общественно значимые темы.

Помощь редакциям не ограничивалась деньгами на публикации. По данным Internews, 59 СМИ получили поддержку по вопросам цифровой безопасности, права, психологической помощи и профессиональных стандартов. Обучение прошли 338 представителей медиасферы; 43 редакциям предоставили юридическую помощь. Еще 16 СМИ за время действия программы приняли кодекс этики армянских журналистов.

Программа работала и за пределами редакций. Internews сообщает об обучении медиаграмотности 1168 человек и участии более ста школ в профильной неделе. Министерство образования Армении сертифицировало курс медиаграмотности одного из партнеров проекта — Media Initiatives Center — для подготовки учителей.

Партнеры Internews также участвовали в обсуждении регулирования СМИ. Согласно отчету, Ереванский пресс-клуб работал с общественными организациями над проектом закона о медиа и вопросами саморегулирования. Media Diversity Institute, еще один участник программы, заявляет, что его работа помогла отсрочить рассмотрение законопроекта о расширении инфраструктуры наблюдения. Это показывает, что проект включал не только гранты на контент, но и работу над устройством медиасферы.

Заявленная цель программы — повысить качество журналистики, устойчивость редакций и медиаграмотность аудитории. Она действовала в период обострения отношений Еревана с Москвой: в феврале 2024 года премьер-министр Никол Пашинян объявил о фактической заморозке участия Армении в ОДКБ.