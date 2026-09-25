В городе Бени на востоке Демократической Республики Конго один человек погиб и несколько получили ранения во время похорон человека с подозрением на Эболу. Огонь открыли силовики, сопровождавшие санитарную группу, сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников.

Инцидент произошел 24 сентября на кладбище Катула-Паида. Медики готовились похоронить умершего по правилам безопасности, когда собравшиеся потребовали показать им тело: они сомневались, что причиной смерти была Эбола. Возник конфликт, после которого сопровождавшие медиков силовики открыли огонь. Обстоятельства стрельбы и окончательное число пострадавших устанавливаются. Диагноз умершего в сообщении Reuters назван предполагаемым.

Это не первый конфликт вокруг похорон с начала вспышки. В мае в городе Рвампара родственники и соседи потребовали отдать им тело местного футболиста, чтобы похоронить его самостоятельно. Полиция применила слезоточивый газ и произвела предупредительные выстрелы; во время беспорядков сгорели две палатки для лечения пациентов. Несколько дней спустя при нападении на другое лечебное учреждение 18 пациентов с Эболой покинули изолятор. В Бени после стрельбы впервые в этой череде эпизодов сообщается о погибшем среди собравшихся на похоронах.

Причина споров связана в том числе с самими правилами захоронения. Тело умершего от Эболы может оставаться заразным, поэтому его помещают в специальный мешок, а близкие не должны прикасаться к нему без защиты. Для семей, в чьих традициях принято омывать тело или прощаться с умершим через прикосновение, это тяжелое ограничение. При этом рекомендации ВОЗ предусматривают участие родственников в безопасной церемонии и возможность увидеть умершего.

Вспышку Эболы в ДР Конго объявили 15 мая. По опубликованным 23 сентября правительственным данным, зарегистрированы 7820 случаев заражения и 3779 смертей. Санитарные службы проводят захоронения с особыми мерами предосторожности, однако их работа вызывает сопротивление части жителей.

Накануне ВОЗ описала другой случай в провинции Итури: семья более суток отказывалась передать тело умершего для безопасного захоронения, считая, что использование специального мешка нарушает погребальные традиции. Тогда медикам и местным представителям удалось договориться с родственниками. В Бени спор о похоронах закончился гибелью человека.