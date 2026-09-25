Минфин предложил повысить налоги для части граждан и бизнеса в рамках проекта бюджета на 2027—2029 годы. Reuters пишет, что дополнительные доходы нужны в том числе для сохранения высоких военных расходов.

Одна из мер касается доходов от вкладов, дивидендов, ценных бумаг и продажи имущества. Сейчас такие доходы облагаются НДФЛ по ставкам 13—15%; Минфин предлагает применять к ним общую прогрессивную шкалу — от 13% до 22% в зависимости от размера дохода. По оценке ведомства, изменения затронут около 4 млн человек. Действующий необлагаемый порог для процентов по вкладам обещают сохранить.

Ведомости отмечают, что для отдельных добывающих компаний предлагается налог на дополнительные доходы, возникшие из-за роста мировых цен: 30% для производителей цветных металлов и удобрений и 20% для золотодобытчиков. Дополнительный доход за 2026 год планируется определять относительно базового уровня 2025 года. Это налог на сверхдоход, а не на всю выручку компаний.

Покупки в зарубежных интернет-магазинах Минфин предлагает облагать НДС по ставке 22%. Для почтовых посылок с товарами для личного пользования стоимостью до €200 предусмотрен также таможенный сбор в 100 рублей за отправление. Отдельные поправки касаются налогообложения паевых фондов и дивидендов, перечисляемых нерезидентам на счета типа «С».

Потребность в новых доходах видна из параметров бюджета. На 2027 год запланированы поступления в размере 43,3 трлн рублей при расходах 48,8 трлн. Разница — 5,5 трлн рублей, или 2,2% ВВП; прежде дефицит на этот год прогнозировали на уровне 1,2% ВВП. В 2028 и 2029 годах он также ожидается около 2% ВВП ежегодно. Отдельную оценку поступлений по каждой из них Минфин в опубликованном сообщении не привел.

Пока речь идет о предложениях в составе бюджетного пакета, а не о действующих налогах. Проект рассмотрело правительство; далее его предстоит внести в Госдуму.