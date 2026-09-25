Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Белом доме 24 сентября. США и Китай сохранили торговое перемирие еще на два месяца, но не заключили более широкую сделку. В обзоре итогов встречи Reuters выделяет пять главных линий — от торговли и Тайваня до искусственного интеллекта и тщательно подготовленного приема китайского лидера.

Торговое перемирие продлили до 10 января. Об этой договоренности министр финансов США Скотт Бессент сообщил еще накануне саммита. Она сохраняет действующие условия торговли, пока стороны пытаются согласовать более крупную сделку. Споры о пошлинах, поставках китайских редкоземельных материалов и ограничениях на технологии остались открытыми. По словам Бессента, Китай выполняет обязательство по закупке 25 млн тонн американской сои, но отстает от графика закупок другой сельхозпродукции на $17 млрд.

По Тайваню позиции не сблизились. Как передало китайское агентство «Синьхуа», Си призвал Вашингтон проявлять осторожность в тайваньском вопросе и выступать против независимости острова. Последняя формулировка жестче привычной позиции США, согласно которой Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Признаков того, что администрация Трампа согласилась изменить ее, пока нет; подробного американского отчета об этой части беседы сразу после встречи также не последовало.

Лидеры говорили о риске прямого противостояния. Си упомянул «ловушку Фукидида» — представление о том, что соперничество растущей и действующей сверхдержав может привести к войне. Он заявил, что этого сценария можно избежать, и призвал поддерживать военный диалог и механизмы предотвращения кризисов. Трамп сделал акцент на возможностях сотрудничества, напомнив о взаимодействии США и Китая во время Второй мировой войны. О новом соглашении по безопасности Reuters не сообщает.

По искусственному интеллекту обнаружилось расхождение. Трамп выступает против новых ограничений на развитие ИИ и утверждает, что Китай разделяет его подход. Си, напротив, заявил, что две страны должны не только развивать технологию, но и управлять ее применением, сохраняя контроль человека. Согласованных правил по итогам встречи стороны не представили.

Прием оказался пышнее объявленных договоренностей. Во время визита для Си устроили военные церемонии с пролетом авиации и прием в Белом доме. Когда журналисты спросили Трампа о содержании переговоров, он похвалил встречу и показал гостю обновленную территорию резиденции. Символика визита была заметной, но главным практическим результатом пока остается краткое продление торгового перемирия.