В российской традиции лидер воспринимается не только как человек, занимающий государственную должность, но и как носитель определенной исторической миссии, заявил бизнесмен Андрей Мельниченко в интервью Дмитрию Саймсу в специальном выпуске «Большой игры». По его мнению, этим российское восприятие лидерства отличается от западной модели, где роль конкретной личности в политической системе обычно менее персонифицирована.

Говоря о роли лидеров в истории, Мельниченко предостерег от чрезмерной персонификации политических процессов. По его словам, государство и общество значительно сложнее действий одного человека, а сам лидер не всегда определяет направление исторического развития. Напротив, Мельниченко считает, что образ лидера во многом является отражением состояния самого общества в конкретный исторический момент.

«В определенной степени архетип лидера соответствует состоянию общества в конкретный момент», — сказал Мельниченко.

При этом в российской «цивилизационной» традиции восприятие лидера исторически связано с представлением о миссии государства.

«Есть историческая миссия, и лидер должен ей соответствовать. Поэтому в русском сознании взгляд на лидера — это одновременно взгляд на миссию», — заявил он.

В западных демократических обществах, по мнению Мельниченко, эта связь выражена слабее. Он объясняет это большей фрагментированностью общества и меньшей степенью персонификации государственной политики. Мельниченко также отметил, что именно в условиях политически фрагментированного мира различия в ценностях, интересах и «цивилизационных кодах» становятся неизбежными. Задача, по его словам, заключается не в том, чтобы добиться полного совпадения взглядов с другими странами, а в поиске решений с учетом существующих различий.

«Гораздо сложнее находить решения в мире, который стал фрагментированным, где существуют различные интересы, цивилизационные коды и представления. Но это и есть работа, которой необходимо заниматься», — сказал он.

Тема различий между политическими системами Мельниченко также изложил в июле 2026 года в авторской статье «Почему сломленная Россия — это плохо для всего мира» для The Economist. Тогда бизнесмен писал о суверенитете как необходимом условии самостоятельного и ответственного поведения государства. Он предлагал рассматривать будущее России не через ее подчинение одному из внешних центров силы, а через способность самостоятельно определять собственную модель развития.