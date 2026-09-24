Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил с трибуны Генассамблеи ООН атаку палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года с терактами 11 сентября 2001 года в США.

«В тот день они (боевики ХАМАС. — Прим. RTVI) убили 1,2 тыс. израильтян. <…> для страны с населением в 10 миллионов человек это в пропорциональном отношении равносильно тому, как если бы за менее чем 24 часа были жестоко убиты 40 тысяч ни в чем не повинных американцев. Это в 16 раз больше жертв 11 сентября», — сказал Нетаньяху.

Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления израильского премьера. Рядом со штаб-квартирой организации в Нью-Йорке проходят пропалестинские митинги.

ХАМАС 7 октября 2023 совершил беспрецедентную атаку на населенные пункты и военные базы на юге Израиля. По данными израильской стороны, погибло порядка 1,2 тыс. человек. В результате последовавших боевых действий в секторе Газа более 73,9 тыс. палестинцев погибли, свыше 175 тыс. — пострадали, следует из данных местного Минздрава.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два борта врезались в башни Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались помешать угонщикам. Лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек. Ответственность на себя тогда взяла «Аль-Каида»*.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ