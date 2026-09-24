Французская актриса, певица и писательница русского происхождения, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади умерла «дома, в окружении близких и своих питомцев» в возрасте 88 лет. В заявлении семьи ее жизнь названа «долгой, прекрасной и до краев наполненной». RTVI вспоминает самые интересные эпизоды биографии звезды.

«Жизнь моя была насыщенной и бурной, но она идет к концу. Я всегда живу данной минутой — здесь и сейчас, как говорят буддисты. Однако до сих пор каждый раз, когда я выхожу на сцену, моя жизнь как будто бы начинается сначала», — говорила сама актриса в интервью.

В начале этого года Влади после многолетнего перерыва вновь оказалась в центре внимания в России: она передала в Росархив свою любовную переписку с поэтом Владимиром Высоцким, чьей женой была с 1970 по 1980 год. Единственным условием было не публиковать письма при ее жизни. Теперь они могут быть обнародованы.

Это далеко не первый случай, когда Влади передавала российским архивам и музеям личные материалы, связанные с Высоцким: в 1987 году она передала рукописи поэта в Центральный государственный архив литературы и искусства, а в 2005-м — всю переписку с условием обнародования только после ее смерти.

В 2016 году актриса подарила Музею Высоцкого в Екатеринбурге около ста экспонатов. Среди них — признание в любви, написанное рукой поэта, подаренное им кольцо с бриллиантом, часы, фотографии, а также медаль Пушкина, которую сама Влади получила в 2012 году в резиденции посла России в Париже за вклад в укрепление культурных связей между странами.

В 2015 году около двухсот предметов из коллекции Влади, включая посмертную маску Высоцкого и одно из последних его стихотворений, посвященных жене, были выставлены на аукцион. Актриса объясняла это переездом из большого дома в маленькую квартиру, где не было места для хранения архива.

Детство в эмигрантской семье

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в Клиши, пригороде Парижа, в семье русских эмигрантов, бежавших от революции 1917 года. Отец, Владимир Поляков-Байдаров, был оперным артистом, мать, Милица Евгеньевна Энвальд, — балериной.

Марина была младшей из четырех дочерей. Ольга стала режиссером французского телевидения под псевдонимом Варен, Татьяна вошла в историю кино как Одиль Версуа, Милица — как Элен Валье.

«Родители ждали рождения мальчика, и меня должны были назвать Андреем. Когда же появилась на свет я, отец все-таки решил воспитывать меня как мужчину. К сожалению, я потеряла папу в 13 лет. Но мужской характер у меня остался. Я всю жизнь была главой семьи», — рассказывала актриса.

Марина взяла фамилию в честь отца после его смерти в 1952 году. В детстве она была воспитанницей балетной школы при Парижской опере, но вскоре сменила карьеру танцовщицы на актерскую.

Путь в кино

Первую роль она получила в десять лет — в фильме Жана Гере «Летняя гроза» (1949), где снялась вместе с сестрой Татьяной.

Под руководством режиссера Робера Оссейна, за которого она вышла замуж в 17 лет, Влади сыграла в четырех картинах: «Мерзавцы попадают в ад» (1955), «Простите нам наши грехи» (1956), «Ты, яд» (1958) и «Ночь шпионов» (1959).

Мировую известность актрисе принесла шведско-французская драма «Колдунья» (1956) по повести Александра Куприна «Олеся». Картина получила почетный приз Берлинского кинофестиваля и с большим успехом прошла в советском прокате.

В 1961 году она снялась в «Принцессе Клевской» Жана Деланноя по роману госпожи де Лафайет. Роль в фильме Марко Феррери «Супружеское ложе» принесла ей приз за лучшее исполнение на Каннском кинофестивале 1963 года. В 1960-е она снималась у Жан-Люка Годара — в картине «Две или три вещи, которые я знаю о ней».

В 1970-80-е актриса играла в популярных французских комедиях Жана Янна и Жан-Мари Пуаре, в том числе в «Твист снова в Москве». В 1974 году она снялась вместе с Филиппом Нуаре в фильме Бертрана Тавернье «Пусть начнется праздник».

Влади неоднократно работала с советскими и российскими режиссерами. Она снялась в фильме Сергея Юткевича о Чехове «Сюжет для небольшого рассказа» (1969), сыграла эпизодическую роль в картине Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта» (1985), появилась в фильме Евгения Татарского «Пьющие кровь» (1991).

Всего в фильмографии Влади — около ста ролей. Последние из них относятся к 2010-м годам: французская комедия «Трое рассерженных женщин» (2014), сериал «Сэм» (2016), телефильм «Ты будешь жить, моя дочь» (2018).

Играла Влади и в театре: в 1960-70-е годы во Франции с огромным успехом шел спектакль «Три сестры» по Чехову, в котором она выступала вместе с сестрами Татьяной и Милицей.

«Сцена остается главным в моей жизни. Сцена — мой дом. Мои родители были артистами, я родилась на сцене, выступаю на ней с двух лет. Так что в общей сложности я провела в театре 70 лет… Я по-прежнему обожаю свет рампы, и когда выхожу на сцену, мне кажется, будто мне снова 18 лет», — делилась Влади в интервью.

Четыре брака и главная любовь

Марина Влади была замужем четыре раза. Первым мужем стал Робер Оссейн, у них родились сыновья Игорь и Петр, брак распался в 1959 году. Потом актриса вышла за летчика Жан-Клода Бруйе, владельца небольшой авиакомпании в Габоне. Они оставались вместе с 1963 по 1966 годы, у них родился сын Владимир.

«Мой муж-летчик создал авиакомпанию, он был гением в своей профессии, спасал людей в африканских джунглях… Вообще я человек исключительно верный и, пока была замужем, никогда не изменяла. Но у меня случались увлечения, когда я была“холостой”», — говорила Влади потом в интервью.

Судьбоносной для Влади стала поездка в СССР на Московский кинофестиваль в 1967 году, где она познакомилась с Владимиром Высоцким. В 1970 году в Москве они официально оформили брак. Марине пришлось жить на две страны.

В 1974 году супруги вместе записали на студии «Мелодия» пластинку с песнями Высоцкого, изданную лишь в 1987-м. В 1977 году они снялись во франко-венгерской драме Марты Месарош «Они вдвоем».

В июле 1980 года Владимир Высоцкий умер. Эта потеря и предшествовавшая ей смерть сестры Татьяны обернулись для Влади тяжелой депрессией. Опору она нашла в лице французского онколога Леона Шварценберга, который впоследствии стал ее четвертым мужем. Он ушел из жизни в 2003 году.

Память о Высоцком

Самая известная в России книга Влади — мемуары «Владимир, или Прерванный полет» (1987) — вызвала скандал: многие друзья и близкие поэта после публикации разорвали отношения с Мариной. Позже на основе книги был поставлен моноспектакль, в котором актриса играла саму себя. Премьеры состоялись в Париже (2006) и в Москве (2009).

«В СССР положение было очень сложным, и две наши страны были далеки друг от друга… Впоследствии меня упрекали, что я не все рассказала в своей книге. Но я не могла изложить 12 лет жизни с Володей на 300 страницах!» — говорила Влади.

В большом интервью газете «Культура» в 2012 году она рассказывала о своей связи с Высоцким без сентиментальной позы, но с обжигающей прямотой.

«Я обожала Володю и буду любить его до конца жизни. После его смерти прошло больше тридцати лет, но он мне по-прежнему часто снится. Однако я не тот человек, который живет сновидениями», — делилась она.

Снятый в России художественный фильм «Спасибо, что живой» актрисе не понравился: она сочла искаженным образ Высоцкого.