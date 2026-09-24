Бывшая жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова обратилась в суд с иском об ограничении его родительских прав. Об этом RTVI сообщила представляющая ее интересы адвокат Марина Дубровская.

«Мы подтверждаем, что сегодня был подан иск об определении местожительства всех детей с Оксаной и об ограничении в родительских правах Джигана», — заявила Дубровская.

Еще один адвокат Самойловой — Олег Тонаканян — отказался комментировать эту информацию. Накануне в разговоре с RTVI он допускал, что «гипотетически, если действия отца вредят детям, то по идее, в судебном порядке можно лишить родительских прав».

Самойлова обратилась в суд после публикации сообщения о стрельбе, устроенной рэпером в подмосковном доме при детях. У бывших супругов три дочери и один сын — Ариела, Лея, Майя и Давид.

Проверку публикаций об инциденте с участием Джигана проводит МВД, уголовное дело не возбуждено. СМИ писали, что соседи рэпера вызывали полицию на место происшествия, поскольку видели его с оружием в руке, но приехавшие в коттеджный поселок стражи порядка не усмотрели в ситуации ничего противоправного.

Mash и Shot утверждают, что летом Джиган в состоянии алкогольного опьянения начал обвинять прислугу и охрану дома в различных преступлениях, а в результате несколько раз выстрелил в одного из охранников, ранив его в руку и ногу.

Дети при этом были заперты и звонили уехавшей в Италию матери, якобы опасаясь за собственную жизнь. Самойлова связалась со своими знакомыми, которые приехали и разобрались с ситуацией. Никто из персонала коттеджа не подал заявление в полицию.

Джиган находится в израильском рехабе и сам это подтвердил. Стрельбу по охраннику он отрицает, а появившееся в соцсетях видео инцидента объяснил съемками материала для нового клипа.