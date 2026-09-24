Власти Краснодарского края ввели региональный режим ЧС на фоне атак беспилотников на логистическую инфраструктуру. Из-за них местные аграрии не могут вывезти и продать значительную часть урожая.

Распоряжение № 262-р губернатор Вениамин Кондратьев подписал 23 сентября. Режим распространяется на всю территорию края и действует со дня подписания документа.

«Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, приостановки работы портов и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельскохозяйственной продукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна», — говорится в распоряжении.

Обстановку в регионе признали чрезвычайной с 12 августа (то есть больше чем за месяц до подписания документа). Решение принято с учетом протокола заседания краевой комиссии по ЧС от 10 сентября.

По формулировке распоряжения, ситуация «вызвана отсутствием возможности реализации и скоплением у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции и может повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери».

Режим ЧС введен для органов управления и сил краевой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; также установлен региональный уровень реагирования. Региональному минсельхозу поручено постоянно отслеживать и прогнозировать развитие ситуации, оценивать ее социально-экономические последствия, а также информировать аграриев о масштабах ЧС и предпринимаемых мерах. Аналогичные действия рекомендовано предпринять главам муниципалитетов.

Урожай в крае в этом году вырос. 14 августа Кондратьев сообщил о завершении уборки колосовых и зернобобовых: аграрии собрали 11,42 млн тонн озимой пшеницы, ячменя и гороха, почти на 2 млн тонн больше, чем годом ранее. Большая часть, почти 9,5 млн тонн, пришлась на озимую пшеницу.

16 сентября на встрече с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут в Москве губернатор рассказал, что общий урожай зерновых и зернобобовых, по прогнозу, составит около 13,4 млн тонн, а масличных — не менее 1,5 млн тонн.

«Сейчас главный вызов для наших аграриев — реализация товарного зерна в условиях ограничения работы портов Азово-Черноморского бассейна. Нам важно сохранить предприятия, которые вынуждены продавать зерно ниже себестоимости. В первую очередь это небольшие хозяйства. Со своей стороны, предоставим сельхозпредприятиям каникулы по займам из краевого Фонда микрофинансирования и отсрочку по уплате арендной платы за краевую и муниципальную землю. Планируем дополнительно из краевого бюджета направить 5 миллиардов рублей на закупку зерна у фермеров и малых предприятий», — сказал тогда глава региона.

Эти деньги, по словам Кондратьева, дойдут до аграриев только в ноябре, тогда как осенний сев хозяйствам нужно начинать уже в конце сентября. Под озимые в крае отводят около 1,8 млн гектаров, из них 1,6 млн — под пшеницу.

Лут, в свою очередь, сообщила, что для переориентации грузопотоков правительство выделило 9,7 млрд рублей на субсидирование льготных железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Кроме того, прорабатываются продление льготных краткосрочных кредитов и лизинга для растениеводов и погектарные субсидии на озимый сев. Также готовятся государственные закупочные интервенции зерна объемом до 3 млн тонн.

19 сентября правительство обнулило экспортные пошлины на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу при поставках за пределы ЕАЭС. Мера действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Пошлины на подсолнечное масло и шрот до конца года не превысят августовского уровня: 7748 и 312 рублей за тонну соответственно. В Минсельхозе объяснили решение необходимостью поддержать производителей и экспортеров «в условиях перестройки экспортной логистики».

Проблемы с судоходством в Азовском море начались в июле. 8 и 9 июля там атаковали по два российских танкера, через несколько дней загорелся порт Таганрога, а еще через пару дней при заходе в Азово-Черноморский морской канал беспилотники повредили танкер, напоминает Forbes.

Аналогичный режим ЧС из-за остановки портов и нарушения судоходства 28 августа ввели в Ростовской области. Соответствующее распоряжение подписывал губернатор Юрий Слюсарь.