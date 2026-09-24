Российская компания inno clouds, которая разрабатывает IT-решения для кафе и ресторанов, начала работу в Казахстане. Программное обеспечение компании уже используют несколько десятков заведений в стране. До конца года inno clouds рассчитывает расширить партнерскую программу до 300 точек.

Сервисы inno clouds включают аналитику финансового состояния заведений, электронную очередь и инструменты на основе искусственного интеллекта для генерации контента, в частности цифрового меню и визуального оформления. Кроме того, компания разрабатывает системы цифровых продаж: QR-меню, киоски и планшеты для самостоятельного заказа.

Казахстан стал вторым зарубежным рынком компании после ОАЭ, где уже работают ее ИИ-решения. В ближайшие месяцы inno clouds планирует выйти в Киргизию и Узбекистан.

«Мы видим большой спрос на технологичные решения в сфере HoReCa в странах СНГ. Рестораны и кафе там, как и в России, переживают эпоху перехода на цифровые технологии», — заявила сооснователь inno clouds Анастасия Буравцова.

По ее словам, цифровизация касается как общения с клиентами, так и процессов, которые посетитель не видит, например финансового учета или работы с поставщиками. Буравцова отметила, что решения inno clouds полностью совместимы с системой автоматизации iiko, поэтому их легко установить и использовать. Такие сервисы, по ее оценке, помогают сократить лишние расходы, увеличить продажи и в итоге поднять операционную прибыль заведения на 5—7%.

inno clouds — резидент «Сколково». Решения компании работают более чем в 400 кафе, ресторанах и фуд-кортах в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске и городах Дальнего Востока.