Хоккейный тренер Александр Кузьменко, отец нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко, погиб после нападения медведя в Туве. Ему было 62 года, сообщает «Чемпионат».

Кузьменко приехал из Москвы на рыбалку с группой товарищей. Медведь напал на людей в верховьях Большого Енисея, примерно в 180 км от села Тоора-Хем. Остальным рыбакам удалось отбить мужчину у зверя. С тяжелыми травмами его доставили в республиканскую больницу в Кызыле, но спасти не смогли, сообщило местное издание «ТуваМедиаГрупп». Обстоятельства нападения выясняют сотрудники полиции; охотники направились на поиски медведя.

По данным Госкомохотнадзора Тувы, с 17 сентября в республике действуют усиленные меры безопасности из-за участившихся выходов медведей к людям. Рыбаки отправились в тайгу, несмотря на введенные ограничения на посещение лесов и рыбалку.

Александр Кузьменко много лет работал хоккейным тренером и занимался с сыном с детства. Он поставил Андрея на коньки в полтора года, а позднее тренировал его в московской школе «Белые медведи». Затем Андрей выступал за ЦСКА и СКА, а в 2022 году перешел в НХЛ.

В первом сезоне за «Ванкувер» Кузьменко забросил 39 шайб и набрал 74 очка — это его лучшие показатели в НХЛ. Летом 2026 года нападающий подписал однолетний контракт с «Питтсбургом».