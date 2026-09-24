Медведи выходят к людям в Сибири из-за неурожая кедрового ореха, рассказал зоолог Михаил Кречмар в эфире RTVI. Он добавил, что в России наблюдается избыток медвежьей популяции, и исправить ситуацию можно только отстрелом.

«Я нахожусь в постоянной связи с органами, управляющими охотничьим хозяйством в южных районах Сибири: Тува, Красноярский край и т.д. В общем-то очевидно, что в этих регионах катастрофический неурожай кедрового ореха, это основной нажировочный корм зверя. Ну, и, конечно, зверь пошел к людям: к мусоркам, к подсобным хозяйствам, к курятникам и так далее», — рассказал Кречмар.

Люди сами создают для медведей питательную среду, отметил зоолог. «Медведь так же, как человек, хочет как можно меньше сделать и как можно больше получить. Зачем ему идти куда-то в неизвестные края, когда окрестности любого городка, поселка, крупного или мелкого населенного пункта изобилуют помойками или свалками, на которые вывозятся пищевые отходы?» — пояснил Кречмар.

На вопрос, что могли бы сделать в этой ситуации власти, зоолог ответил, что сейчас уже поздно теоретизировать.

«Непосредственно в настоящее время ситуация близка к катастрофической. Предыдущий пик был в 2014 году. А очень похожая ситуация была 64 года назад — в 1962 году: много погибших людей, больше 1,5 тысяч отстреленных медведей. Сейчас надо гасить этот пожар, и это можно погасить только вынужденным отстрелом. У нас других способов для этого просто нет», — заявил Кречмар.

По его словам, сейчас наблюдается «абсолютный избыток медвежьей популяции». «Мы даже отдаленно себе не представляем, насколько их у нас много», — почеркнул зоолог.

Причин у такого избытка две. Во-первых, с начала 2000-х годов идет естественный прирост популяции, растет количество медвежат в выводках. Почему это происходит, специалисты не понимают.

«Вторая причина — у нас катастрофически недопромышляется медведь, — продолжил Кречмар. — Если в условном российском регионе выдается 100 разрешений на отстрел медведя, то из них выполняется 23. А разрешения на отстрел медведя охотникам выдаются не просто так, а для того чтобы популяция была стабильной (и чуть-чуть на вырост)».

Зоолог добавил, что тайга «имеет совершенно определенный кормовой ресурс». «Боливар не может выдержать двоих — ну, в данном случае вот этой медвежьей популяции», — заключил Кречмар.