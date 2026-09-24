Минфин предложил ввести налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22% на товары, которые россияне покупают через зарубежные интернет-магазины и маркетплейсы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По замыслу министерства, эта мера должна выровнять условия конкуренции между российскими продавцами и зарубежными площадками, а также вывести часть трансграничной торговли из тени. В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что изменения направлены на «формирование конкурентной среды» и «обеление экономики».

Платить налог должны будут не покупатели, а сами электронные торговые площадки — в качестве налоговых агентов.

«Предложено для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки», — говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Помимо НДС, ведомство предлагает ввести отдельный таможенный сбор — по ₽100 за каждую посылку. Речь идет о товарах для личного потребления стоимостью до €200, которые покупаются россиянами за рубежом и доставляются в страну почтовыми отправлениями.

Пока изменения не вступили в силу, при трансграничных покупках продолжат действовать иные правила расчета таможенных платежей: беспошлинный лимит для физических лиц в рамках ЕАЭС составляет €200 и/или 31 килограмм на одну посылку.

Если стоимость или вес посылки превышают эти показатели, покупателю приходится доплачивать пошлину — €2 за каждый килограмм сверху либо 15% от суммы выше указанной цены. Если лимит превышен одновременно и по стоимости, и по весу, для расчета берется больший из двух показателей.

Инициатива Минфина меняет саму логику налогообложения зарубежных интернет-покупок: если сейчас пошлина взимается только при превышении лимита по стоимости или весу посылки, то после введения НДС 22% налог будет закладываться в цену товара на площадке независимо от суммы заказа.