Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс в составе бюджетного пакета на 2027—2029 годы. Среди прочего ведомство предложило перевести «пассивные» доходы россиян на общую прогрессивную шкалу НДФЛ: вместо нынешних 13—15% они будут облагаться по ставкам от 13 до 22%.

Это коснется доходов от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества, а также по договорам страхования и дарения. По оценке министерства, изменения затронут около 4 млн россиян, или не более 6% граждан с налогооблагаемыми доходами.

Ставка будет зависеть от размера дохода, а не от его источника. Необлагаемый порог для небольших вкладов, который рассчитывается исходя из 1 млн рублей, сохранится, а на доходы участников СВО новые правила не распространятся.

Кроме того, в Минфине предлагают взимать НДС по ставке 22% с товаров из зарубежных интернет-магазинов. Платить налог в качестве агентов будут электронные площадки. Также за почтовые посылки из-за рубежа с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей.

Для паевых инвестиционных фондов (ПИФ) предлагается ввести налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%. При налогообложении пайщиков уплаченная сумма будет зачитываться.

«Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов», — говорится в сообщении министерства.

Ставку налога на дивиденды, которые выплачиваются нерезидентам на счета типа «С», предлагается поднять до 35%. Для отдельных горно-металлургических компаний финансовое ведомство предлагает новый налог: 30% от дополнительного дохода, полученного из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые относительно уровня 2024 года. Для золота ставка составит 20%.

Необходимость меры в Минфине объясняют тем, что в 2025 году мировые цены на драгоценные и цветные металлы, удобрения и другую продукцию рентных отраслей резко выросли, и компании получили дополнительный доход.

Дефицит федерального бюджета в 2027—2029 годах запланирован на уровне около 2% ВВП ежегодно. Базовая цена на нефть в бюджетном правиле с 2027 года составит $50 за баррель. Стратегическим приоритетом бюджета названы оборона и безопасность, а также социальная поддержка участников СВО и их семей.

«Проект бюджета сформирован сбалансированным. Он позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность при любых возможных изменениях», — отметил министр финансов Антон Силуанов.

В текущем году дефицит уже заметно превышает план. За январь—август он достиг 5,8 трлн рублей, или 2,5% ВВП, тогда как законом о бюджете на весь 2026 год заложено 1,6% ВВП (3,8 трлн рублей). Силуанов ранее предупреждал, что по итогам года показатель окажется выше запланированного.