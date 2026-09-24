Украина передала Южной Корее двух военнослужащих КНДР, попавших в плен в Курской области. Об этом Владимир Зеленский сообщил 23 сентября с трибуны Генассамблеи ООН, передает Yonhap.

«Недавно мы отправили двух северокорейских военнопленных в Республику Корея», — заявил Зеленский.

Он не уточнил, когда и каким маршрутом их вывезли из Украины. Оба солдата были захвачены в январе 2025 года после отправки подразделений КНДР в Курскую область для поддержки российских сил в ходе СВО. Ранее они выражали желание переехать в Южную Корею.

МИД Южной Кореи сообщил, что обсуждал судьбу пленных с Украиной и другими государствами. По словам представителя ведомства, Сеул исходил из необходимости учитывать волю самих военнослужащих, нормы международного права и гуманитарные соображения. Он отказался раскрыть сведения о передаче, ее сроках и маршруте, сославшись на безопасность солдат и их семей. Аналогичную позицию изложила администрация президента страны.

Депутат южнокорейской оппозиционной Партии народной силы Ю Ён Вон утверждает, что пленных доставили в Южную Корею три-четыре дня назад через третью страну. По его словам, Киев и Сеул договорились о передаче примерно в июне. Ни маршрут, ни дату прибытия власти публично не подтвердили. Депутат объяснил, что сведения не раскрывали прежде всего ради безопасности самих военных и дипломатических отношений.

В июле президенты Южной Кореи и Украины договорились решать судьбу пленных северокорейцев с учетом их пожеланий. Теперь заявление Зеленского впервые сделало передачу публичной. Если их прибытие будет официально подтверждено, дальнейшим размещением военных, как отмечает Yonhap, должна заняться Национальная разведывательная служба Южной Кореи в соответствии с законодательством о перебежчиках из КНДР.