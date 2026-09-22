Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён представит на Генассамблее ООН план ядерного разоружения КНДР из трех этапов: остановка, сокращение и демонтаж. Сеул фактически отказался от требования, чтобы Пхеньян немедленно и полностью ликвидировал свой ядерный арсенал, передает Associated Press.

Первым шагом должна стать остановка производства ядерных материалов и разработки нового оружия. После этого стороны смогут перейти к сокращению существующих запасов, а затем — к их окончательному демонтажу.

Ли Чжэ Мён признал, что ожидать от Северной Кореи отказа от всего арсенала за один этап нереалистично. По его словам, продвижение по каждому пункту должно сопровождаться переговорами, укреплением доверия и встречными мерами, выгодными всем участникам.

План предполагает возобновление диалога между КНДР, Южной Кореей и США. Он также может стать основой для новых переговоров Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Американский президент ранее заявлял о готовности вновь встретиться с северокорейским лидером.

Главный риск такой схемы заключается в том, что Пхеньян может получить уступки за остановку программы, но отказаться переходить к сокращению и демонтажу оружия. Северная Корея пока не согласилась с предложенной формулой.

По оценкам специалистов, на которые ссылается AP, КНДР может располагать более чем 100 ядерными боезарядами. Южнокорейская разведка также допускает, что страна способна ежегодно производить материалы еще для 10—20 зарядов.