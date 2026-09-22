Немецкие политики обсуждают ограничение доступа депутатов «Альтернативы для Германии» к секретной информации и отдельным парламентским полномочиям на фоне роста влияния партии. Предлагаемые меры затронут работу в комитетах, закрытые брифинги и получение конфиденциальных документов, пишет The New York Times.

Сторонники ограничений опасаются, что расширение представительства АдГ позволит ее депутатам получать больше сведений о работе спецслужб, оборонном планировании и защищенной инфраструктуре Германии. Обсуждается возможность не допускать представителей партии к отдельным закрытым заседаниям и должностям, предполагающим регулярный доступ к государственной тайне.

Еще одно направление касается парламентских процедур. По мере увеличения фракции АдГ получает дополнительные места в комитетах и больше возможностей требовать документы, инициировать расследования и вызывать чиновников на слушания. Представители других партий рассматривают способы ограничить использование этих механизмов для получения чувствительной информации.

Дискуссия обострилась после выборов в Мекленбурге — Передней Померании, где АдГ получила 38,2% голосов. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрал 4,9% и не прошел в региональный парламент. АдГ объявила, что намерена вытеснить христианских демократов с позиции главной консервативной силы Германии.

Сторонники мер указывают на подозрения немецких спецслужб в отношении отдельных представителей АдГ и контакты членов партии с Россией и Китаем. По их мнению, действующие парламентские правила создавались без учета ситуации, при которой крупная фракция может рассматриваться органами безопасности как потенциальный источник утечки.

Противники ограничений предупреждают, что коллективное лишение депутатов доступа к информации может нарушить принцип равенства мандатов. Для запрета потребуются конкретные основания, а любые изменения почти наверняка будут оспорены в судах.

Речь не идет о лишении депутатов АдГ мандатов или права голосовать. Предлагаемые меры предполагают ограничение допуска к секретным материалам, закрытым комитетам и отдельным парламентским инструментам. Сама партия считает подобные инициативы попыткой отстранить ее от полноценной политической работы после успеха на выборах.