Налоговое и тарифное бремя будет корректироваться для защиты не только энергообъектов, но и инфраструктуры и других промышленных объектов, заявил RTVI глава комитета Госдумы восьмого созыва по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Как практика показала, враг бьет не только по энергообъектам, он же и по инфраструктуре бьет. Так что война — дело дорогое, ничего не поделаешь, нужно понимать. А для этого нам нужна сильная экономика», — сказал Гартунг.

Он обратил внимание на то, что в России сильная экономика была в период с 2023 по 2025 год.

«Темпы роста были хорошие — значит, все делали правильно. А сейчас мы что-то делаем не так. Вот надо проанализировать просто, что мы сейчас делаем не так, и поправить это. Тогда у нас будет сильная экономика и тогда не надо будет вкладывать это в тарифы». — рассуждает парламентарий.

А пока в стране будет колоссальный дефицит бюджета, придется выбирать между защитой энергообъектов и отсутствием защиты, продолжил Гартунг.

«Давайте вот так посмотрим: если, например, мы не нашли денег на защиту энергообъектов… Что хуже — выбирайте. Я знаю, что все выберут. К сожалению, мы вынужденно выстоим перед таким выбором. Победим, тогда у нас такого выбора не будет», — заключил собеседник RTVI.

21 сентября замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что правительство планирует осенью представить поправки к налоговому законодательству в плане учета расходов на оборону и восстановление объектов, пострадавших от атак БПЛА. Он уточнил, что речь идет не о компенсациях, и указал, что изменения будут касаться широкого спектра отраслей. Других подробностей инициативы Сазанов не привел.

В то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа, которым предлагается включить расходы на защиту и восстановление объектов энергетики в тарифы за электроэнергию конечному потребителю.

Изменениями предлагается при расчете тарифа на передачу электроэнергии сетевым организациям разрешить учитывать расходы на защиту персонала от средств поражения; создание защитных сооружений и конструкций защиты оборудования и зданий; военизированную охрану объектов (ВОХР); обнаружение и противодействие БПЛА; информационную безопасность; восстановление электросетевых объектов после повреждений или диверсии. В тарифы могут быть погружены расходы на защиту и восстановление поврежденных объектов, уже понесенные в период с 2022 по 2025 год.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в мае называл «фейковыми вбросами» утверждения о планах повысить налоги в стране. В то же время в июле «Известия» сообщили, что на фоне дефицита бюджета Минфин подготовил законодательные изменения, которые ужесточают контроль за налоговыми льготами, отрезая от них часть компаний.

В Кремле не рассматривают возможность повышения налогов из-за роста дефицита бюджета, заявил в начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.