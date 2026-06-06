Председатель партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с RTVI призвал ввести мораторий на повышение стоимости топлива на срок до октября 2026 года, а также ускорить принятие законопроекта о введении госрегулирования цен на продовольствие. Такие меры позволят стабилизировать цены на продукты и не допустить резкого удорожания товаров первой необходимости, уверен парламентарий.

«Топливо дорожает. Урожай под угрозой. Осенью заплатим все. Литр 95-го бензина уже стоит больше 70-ти, а дизель — около 80-ти рублей. И это в разгар посевной, когда каждый трактор, каждый комбайн работает на пределе», — заявил Миронов.

По его словам, Минэнерго «проморгало ситуацию».

«Правительство по традиции предпочитает «давать рекомендации», но это не работало раньше, не работает и сейчас. Нефть за год уже подешевела более чем на 20%, но топливо на заправках продолжает дорожать. Это уже не рынок, а самый настоящий произвол», — посетовал лидер СР.

Рост цены на топливо закладывается в себестоимость зерна, молока, овощей, обратил внимание Миронов.

«Осенью всё это окажется на прилавке, а заплатит за всё в итоге покупатель. Тот самый, чьи реальные доходы продолжают падать», — предупредил депутат.

«Справедливая Россия» ранее вносила законопроект, предлагающий ограничить рост цен на топливо уровнем инфляции, но в Госдуме не нашлось большинства, чтобы его поддержать, напомнил Миронов. Кроме того, фракция предлагала создать Госкомцен — орган контроля за ценами на стратегические ресурсы. «Но в ответ тишина», — указал парламентарий.

Миронов потребовал ввести мораторий на рост цен на топливо до октября, подчеркнув, что у государства для этого «есть все инструменты».

«Кроме этого, необходимо обязать правительство все-таки начать заниматься регулированием цен на продовольствие. У кабмина уже есть законодательное право устанавливать предельно допустимую стоимость товаров, но чиновники им не пользуются, и нужно обязать их выполнять эту работу. Для этого в мае этого года «Справедливая Россия» внесла в Госдуму специальный законопроект, и мы настаиваем на его скорейшем принятии», — заключил председатель «Справедливой России».

С апреля в России введен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, он действует до конца июля. С 1 июня также введен пятимесячный запрет на экспорт авиакеросина.