Бензин на заправках в Севастополе заканчивается за 3-4 часа. Об этом сообщает корреспондент RTVI Алексей Казанников.

На одной из АЗС крымской сети «ТЭС» бензин «АИ-95» закончился примерно за три часа, «АИ-95 Premium» — за 3 часа 15 минут. «АИ-92 продержался еще буквально полчаса», — рассказал корреспондент RTVI.

При этом на заправке действовало ограничение — продавать не больше 20 литров на одну машину.

В конце мая в Севастополе ввели продажу бензина по талонам. 3 июня губернатор Михаил Развозжаев сообщил, что с 10:00 возобновляется свободная продажа практически всех видов топлива на большинстве АЗС «ТЭС».

«Временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры: это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита», — предупредил чиновник.

Утром 3 июля к севастопольским заправкам выстроились многочасовые очереди.

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