В Севастополе на заправках возобновилась свободная продажа бензина, передает корреспондент RTVI Алексей Казанников.

На АЗС на улице Пожарова бензин «АИ-95 Premium» стоит 94.90 рублей за литр, «АИ-95» — 89.90 рублей за литр, «АИ-95» — 82.50 рублей за литр. Накануне на севастопольских заправках вместо цен на табло высвечивались нули — бензина не было.

К заправке выстроилась очередь из автомобилей на сотни метров. Один из водителей сказал корреспонденту RTVI, что простоял 2,5 часа. Он также рассказал, как севастопольцы пережили несколько дней без свободной продажи бензина.

«Да ничего, нормально, смирились. Если есть бензин — ездим, если нет бензина — ждем, пока появляется. Есть неудобства, но не так уж и сильные. Всё терпимо, всё понимаем», — отметил крымчанин.

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В конце мая в Севастополе ввели продажу бензина по талонам. Ограничения на заправку автомобилей установили и в Республике Крым.

3 июня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что с 10:00 открывается свободная продажа практически всех видов топлива на большинстве АЗС «ТЭС».

«Временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры: это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей», — добавил чиновник.