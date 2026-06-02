Литр бензина на автозаправках в Керчи подорожал примерно до 95 рублей за литр, передает корреспондент RTVI Алексей Казанников. В городе действует запрет на отпуск бензина в канистры.

На одной из немногих отпускающих бензин АЗС в городе «АИ-95 Premium» стоит 94.95 рублей за литр, «АИ-95» — 81.85 рублей за литр. На заправке скопилась очередь из автомобилистов. При этом местные жители часто ездят заправиться в Тамань, где «АИ-95» стоит 72 рубля за литр.

Кроме того, в Керчи невозможно купить канистры, передает RTVI.

31 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вводится ограничение на розничную продажу «АИ-92» — не более 20 литров на один автомобиль. Заправка в канистры запрещена, добавил он.

«Отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему», — объявил Аксенов.

По словам чиновника, ожидается, что ситуация нормализуется в течение 30 дней.