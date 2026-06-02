Евросоюз предоставил Армении 2,2 млн евро для содействия процессу либерализации визового режима, заявили в МВД республики, передает NEWS.am 2 июня.

«Финансирование будет направлено на управление границами, обеспечение безопасности документов и реформы правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что 1 июня состоялась церемония запуска программы, направленной на поддержку диалога по либерализации визового режима в Армении. Министр внутренних дел республики Арпине Саркисян отметила, что речь идет о первой подобной программе и назвала ее важным шагом на пути углубления сотрудничества Еревана и Брюсселя.

Она добавила, что программа реализуется в сотрудничестве с Литвой.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос либерализации визового режима между республикой и ЕС будет решен не позднее чем через два года.

Армения и Евросоюз начали обсуждение введения безвизового режима осенью 2024 года. В ноябре 2025-го власти ЕС передали Еревану План действий по либерализации визового режима, который включает 74 обязательных пункта, в том числе о паспортах и ID-картах, миграционной политике, предоставлении убежища, борьбе с наркотиками, антикоррупционных мерах, защите прав человека и др.

2 июня Пашинян сообщил, что первая партия армянских товаров, запрещенных к ввозу в Россию, отправлена в другие страны, в том числе в государства ЕС.

«Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки», — сказал Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Армения решит вступить в Евросоюз, она потеряет преимущества членства в ЕАЭС, а Москве придется разорвать экономические соглашения с Ереваном. До этого он указывал, что одновременное нахождение республики в этих союзах невозможно.

По итогам саммита Евразийского экономического союза в Казахстане лидеры стран объединения — России, Беларуси, Казахстана и Киргизии — призвали власти Армении как можно скорее провести общенациональный референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Пашинян в ответ заявил, что проводить такой референдум сейчас нет оснований, поскольку его страна еще не подавала официальную заявку на вступление в Евросоюз.