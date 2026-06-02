В Колумбии прошел первый тур президентских выборов. Победителем стал оппозиционный правый политик, поклонник президента США Дональда Трампа Абелардо де ла Эсприэлья, набравший 43% голосов. На втором месте оказался Иван Сепеда — кандидат от левой коалиции, союзник уходящего президента Густаво Петро. За Сепеду проголосовали 40% избирателей. Как смена власти может повлиять на отношения Колумбии с США, рассказал в эфире RTVI главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.

По его словам, в случае победы де ла Эсприэльи Колумбия может начать проводить такую же политику, как Аргентина при нынешнем президенте Хавьере Милее. «Это возвращение Колумбии в фарватер традиционной проамериканской политики», — пояснил Хейфец.

Де ла Эсприэлья, в частности, обещает бороться с наркокартелями и сократить госаппарат, а своего оппонента называет «главным помощником наркоторговцев».

«Помогите мне донести наше послание до Петро и Сепеды. Вы, два преступника, не смейте, даже не думайте о том, чтобы пренебречь волей народа. Здесь есть люди, которые выступят против вас и которые победят вас», — заявил оппозиционер, выступая перед своими сторонниками.

При этом проблему наркокартелей признают оба кандидата. Сепеда говорит, что борьба с ней займет месяцы или годы, отметил Хейфец.

«Избиратели недовольны, они хотят быстро. Де ла Эсприэлья предлагает варианты, которые, по его словам, приведут к быстрому, стремительному решению. Но, мне кажется, что он ошибается. Они в лучшем случае загонят болезнь внутрь, в худшем — просто каналы доставки наркотиков переместятся. Переместятся из Колумбии, к примеру, в Перу», — добавил собеседник RTVI.

Второй тур президентских выборов в Колумбии состоится 21 июня.