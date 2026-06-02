В США нашли мертвой сотрудницу Лос-Аламосской национальной лаборатории Мелиссу Касиас, которая пропала без вести около года назад. Касиас стала уже 10-й в списке американцев, связанных с важными ядерными и аэрокосмическими исследованиями, которые умерли или бесследно исчезли за последние четыре года, сообщает CNN.

На останки Касиас 28 мая наткнулся турист в национальном парке штата Нью-Мексико. Это было примерно в 24 км от дома 54-летней женщины, которую в последний раз видели идущей вдоль шоссе в июне 2025 года.

В полицейском релизе говорится, что рядом с телом было найдено огнестрельное оружие, однако причина смерти пока не установлена. Назначены необходимые экспертизы.

Ученую объявили пропавшей после того, как она не явилась на работу. Дома остались все ее личные вещи, включая документы и мобильные телефоны. Один из них при этом был сброшен до заводских настроек. Полиция тогда сообщила, что признаков насильственных действий не обнаружено.

Череда загадочных смертей и исчезновений ученых началась в США в 2023 году. Тогда стало известно о смерти 59-летнего Майкла Дэвида Хикса, который почти четверть века проработал в Лаборатории реактивного движения NASA, специализируясь на изучении комет и ​​астероидов. Причину смерти не объявляли.

Позднее стало известно о новых случаях со специалистами, которые были связаны с этой лабораторией NASA. В 2024 году специалист по космическим исследованиям Фрэнк Майвальд умер в Лос-Анджелесе в возрасте 61 года. Летом 2025 года аэрокосмический инженер Моника Реза пропала без вести во время похода в лес в районе Лос-Анджелеса.

В феврале 2026 года в Нью-Мексико пропал отставной генерал-майор ВВС 68-летний Уильям Нил Маккасланд, который был ключевым участником самых передовых аэрокосмических исследований Пентагона. Как и в случае с Мелиссой Касиас, его личные вещи, включая телефоны и даже очки, в которых он запечатлен на официальных фотографиях, были оставлены дома.

Маккасланд одно время руководил исследовательской лабораторией на базе ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо. Там среди прочего изучались инциденты, связанные с НЛО, а популярные слухи приписывают этой базе хранение обломков инопланетного корабля, якобы разбившегося в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в июле 1947 года.

В мае 2025 года, за месяц до исчезновения Мелиссы Касиас, пропал еще один бывший сотрудник Лос-Аламосской национальной лаборатории 78-летний Энтони Чавес.

Двое ученых были убиты в своих домах: 47-летний физик и специалист по термоядерному синтезу Нуно Лурейро был застрелен под Бостоном в декабре 2025 года, а 67-летний астрофизик Карл Гриллмэйр — под Лос-Анджелесом в феврале 2026-го.

В 2024 году стало известно о смерти бывшего офицера разведки ВВС США 39-летнего Мэтью Джеймса Салливана. Конгрессмен Эрик Берлисон тогда заявил, что Салливан должен был дать показания по федеральному делу, связанному с НЛО, но покончил с собой, что вызывает подозрения. Он призвал ФБР провести расследование.

На фоне этих случаев СМИ также обратили внимание на смерть в 2022 году 34-летней Эми Эскридж, которая была соучредителем Института экзотических наук в Хантсвилле, штат Алабама, указывает CNN. Родные женщины, однако, не считают ее смерть странной, утверждая, что она «страдала от хронической боли».

ФБР заявило, что «возглавляет усилия по поиску связей между пропавшими и погибшими учеными». В этом вопросе оно сотрудничает с Министерствами энергетики и обороны, а также с правоохранительными органами штатов и властями на местах.

О начале собственного расследования этих смертей в апреле заявил и Комитет по надзору Палаты представителей американского Конгресса.

В своем заявлении комитет отметил, что эти сообщения «вызывают вопросы о возможной зловещей связи» между смертями и исчезновениями. Он запросил информацию по этому вопросу у ФБР, Пентагона, Министерства энергетики и NASA.

Белый дом заявил, что тоже сотрудничает с федеральными агентствами для расследования любых потенциальных связей между смертями и исчезновениями. Президент Дональд Трамп назвал этот вопрос «довольно серьезным».

В то же время в NASA сообщили, что пока ничто с их стороны «не указывает на угрозу национальной безопасности».