Пентагон начал публиковать «никогда ранее не виданные» широкой общественностью материалы о «неопознанных аномальных явлениях» (современный термин для всего, что связано с НЛО). Ведомство завело специальный раздел на своем сайте, где 8 мая были размещены 17 страниц файлов в формате PDF, а также фото и видео.

Документы охватывают период с 1947 года, когда американские власти расследовали предполагаемое крушение НЛО в Розуэлле, штат Нью-Мексико, до наших дней. Самые свежие отчеты о неопознанных явлениях, которые встречаются в списке, датированы второй половиной 2025 года.

В одном из документов, например, подробно описывается допрос в ФБР пилота дрона, по словам которого в сентябре 2023 года он наблюдал в небе «линейный объект» со светом, достаточно ярким, чтобы видеть «полосы внутри этого света».

В релизе в соцсети X Пентагон написал, что публикация начата в рамках директивы президента Дональда Трампа рассекретить документы об НЛО «в интересах полной прозрачности».

«Это беспрецедентная, историческая задача, требующая координации между десятками ведомств и анализа десятков миллионов документов, многие из которых существуют только на бумаге и охватывают десятилетия», — говорится на сайте военного ведомства.

Публиковать новые материалы об НЛО Пентагон намерен «по мере их обнаружения и рассекречивания», обещая, что это будет происходить с частотой в несколько недель. В процессе участвуют Белый дом, NASA, ФБР, Управление директора национальной разведки, Министерство энергетики и прочие структуры в системе нацбезопасности и разведки США.

«Теперь американцы могут мгновенно получить доступ к рассекреченным федеральным правительством файлам, касающимся НЛО. <…> Общественность в конечном итоге сможет составить собственное мнение об информации, содержащейся в этих файлах», — заявил Пентагон.

Сам Трамп назвал успехом его администрации обнародование первой партии документов по НЛО, отметив, что прежнему руководству страны этого сделать не удалось.

«В то время как предыдущие администрации не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе, благодаря этим новым документам и видео, люди могут сами решить: „Что, черт возьми, происходит?“ Веселитесь и наслаждайтесь» — написал он в соцсети Truth Social.

Внимание к теме НЛО в США

В США интерес к теме НЛО снова вырос после того, как в феврале экс-президент Барак Обама в одном из подкастов допустил существование инопланетян, хотя признался, что сам никогда их не видел.

На следующий день Обама выступил в соцсети с дополнительными пояснениями. Он сказал, что вселенная так велика, что, чисто математически, шансы существования жизни не только на Земле весьма значительны. В то же время вероятность посещения Земли инопланетянами остается низкой из-за громадных расстояний между звездными системами, указал Обама.

«За время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что внеземные существа контактировали с нами», — заключил экс-президент.

Через несколько дней после этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что «ввиду огромного интереса» к теме поручает рассекретить и опубликовать документы правительства, касающиеся НЛО и внеземной жизни. Он назвал эти вопросы «крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными».

Агентство Associated Press отмечает, что ранее Трамп уже приказывал рассекретить документы, касающиеся убийств президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, однако они «мало что раскрывали по сравнению с уже известной информацией».

Что касается НЛО, то, как пишет агентство, Пентагон годами работал над рассекречиванием документов, а в 2022 году Конгресс создал для этого специальное управление. В своем первом отчете 2024 года оно сообщило, что были выявлены сотни новых случаев, связанных с неопознанными явлениями, но при этом не обнаружено никаких признаков того, что правительство США когда-либо подтверждало факты наблюдения внеземных технологий.