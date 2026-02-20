Президент США Дональд Трамп решил поручить главе Минобороны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы, которые касаются внеземной жизни и НЛО. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

Свое решение президент объяснил «огромным интересом к этому вопросу».

Трамп также поручил раскрыть любую другую информацию, которая связана с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами.

В США за последние годы несколько раз предпринимались шаги по частичному раскрытию данных о НЛО и неопознанных воздушных явлениях. Накануне Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в разглашении секретной информации после его недавних слов о существовании инопланетян.

Нынешний президент считает, что Обама «совершил большую ошибку».

Ранее экс-президент США допустил существование инопланетян, однако признался, что никогда их не видел. Обама заявил, что, вопреки слухам, обителей других планет не держат в Зоне 51. По его словам, там даже нет подземных баз.

В ноябре 2011 года в Белом доме официально опровергли информацию о том, что располагает доказательствами контактов внеземных цивилизаций с людьми. Администрация главы государства пояснила, что подтверждений сокрытия сведений об инопланетянах от общественности также нет.