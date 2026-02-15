Экс-президент США Барак Обама допустил существование инопланетян, однако признался, что никогда их не видел. Об этом он сообщил в подкасте No Lie with Brian Tyler Cohen политического блогера Брайна Тайлера Коэна.

Бывший американский лидер заявил, что, вопреки слухам, обителей других планет не держат в Зоне 51. По его словам, там даже нет подземных баз.

«Разве что существует грандиозный заговор [с целью утаить существование инопланетян], и все это скрыли даже от президента США», — отметил Обама.

На вопрос Коэна, какой ответ политик хотел получить, когда стал президентом, Обама ответил: «Где инопланетяне?».

Area 51 (Зона 51) — строго засекреченный объект Военно-воздушных сил США на испытательном и тренировочном полигоне Невады, расположенный в 134 километрах от Лас-Вегаса у высохшего озера Грум-Лейк. Территория строго охраняется, а воздушное пространство над ней закрыто для полетов. Согласно одной из теорий заговора, «Зону 51» связывают с так называемым Розуэлльским инцидентом: в июле 1947 года на ранчо неподалеку от города Розуэлл в штате Нью-Мексико с неба упали обломки загадочного летающего объекта, которые были изъяты сотрудниками близлежащей военной базы, а вскоре появились слухи, что это были остатки инопланетного корабля, якобы перевезенные в «Зону 51».

В 1994 году ВВС США опубликовали отчет, в котором разбившийся объект был идентифицирован как аэростат из проекта «Могол» для наблюдения за ядерными испытаниями, а в 2013 году ЦРУ официально признало существование «Зоны 51», однако в отчете не было упоминаний об инопланетянах.

В ноябре 2011 года Белый дом официально опроверг сведения о том, что располагает доказательствами контактов внеземных цивилизаций с людьми. В заявлении подчеркивалось, что подтверждений сокрытия данных об инопланетянах от общественности также не имеется.

Спустя десять лет Обама заявил, что в закрытых архивах Пентагона находятся снимки летающих тарелок, способ передвижения которых невозможно объяснить. Он поинтересовался, существуют ли в США засекреченные лаборатории с инопланетянами и их кораблями. В ответ, по его словам, сотрудники администрации провели проверку и сообщили, что таких объектов нет.

В июле 2023 года, как писала The Guardian, сотрудник разведки Дэвид Граш заявил на слушаниях в конгрессе, что власти США на протяжении многих лет реализовывали секретную программу по исследованию НЛО.

«В ходе выполнения моих служебных обязанностей я был проинформирован о многолетней программе по поиску попавших в аварии “неопознанных летательных аппаратов” и их последующему реинжинирингу, в доступе к которой мне было отказано», — сказал он.