Привлекательная льготная цена на российские энергоносители невозможна для Армении, если она выбирает участие в альтернативных экономических интеграциях вне ЕАЭС. Об этом заявил KP.ru пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вопрос дальнейшего пути экономической интеграции Армении остается открытым, сказал Песков. Он напомнил, что, по словам премьера этой страны Никола Пашиняна, она остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно нацелена на сближение с Европой. Когда придет время окончательного выбора, его сделает армянский народ на референдуме, пояснил глава правительства республики.

«Также мы слышали заявления армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. <…> Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — указал Песков.

Он подчеркнул, что «Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо — ближайшим союзникам и партнерам».

В республике есть политические силы, которые ориентированы на российский вектор развития, продолжил представитель Кремля.

«Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем. Но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями и будем делать это и дальше», — заверил он.

Песков также напомнил, что после государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан там состоится форум глав государств и правительств, который целый день в пятницу, 29 мая, будет посвящен тематике ЕАЭС. В том числе состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

«Если я не ошибаюсь, премьер-министр Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участие. Но в то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС», — заключил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае с Арменией неучастие в работе органов ЕАЭС «превращается уже в систему». Она обвинила Пашиняна в том, что он создал такую тенденцию. Захарова высказала мнение, что на фоне курса Еревана на евроинтеграцию в дальнейшем ситуация может перерасти в «прямое противоречие».