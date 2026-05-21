МИД России назвал «фейковым вбросом» публикацию о том, что в Армению перед парламентскими выборами якобы направлены агенты ФСБ, ГРУ и СВР «для борьбы» с премьером страны Николом Пашиняном. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Приведенные в „расследовании“ доводы — не что иное, как неприкрытая ложь и организованная провокация, имеющая целью оказать психологическое давление на российских дипломатов и запугать армянскую общественность перед выборами», — заявили в МИД.

Там указали, что в статье допущены «многочисленные фактологические ошибки и неточности», а приведенные в качестве доказательств скриншоты и выписки из документов «едва ли заслуживают доверия».

В МИД добавили, что авторы ссылаются на «анонимные» источники и зарубежные СМИ, которые «давно запятнали себя откровенной дезинформацией и антироссийской ангажированностью».

Дипведомство отдельно раскритиковало обвинения в адрес армянской оппозиции и Русского дома в Ереване. В министерстве возмутились, что любые контакты оппозиционных деятелей с российской стороной «автоматически» расцениваются как «кураторство российских спецслужб» и часть «кремлевской операции».

«Армянскому обществу пытаются навязать примитивную схему „критика правительства равно агент Москвы“. <…> Налицо — очевидная проекция на Армению „молдавского сценария“ — создание вокруг России враждебной, токсичной атмосферы и зачистка местного инфополя от всего, что связано с нашей страной», — сделали вывод в МИД.

В ответ ведомство обвинило «пропагандистов» ЕС в ведении «антироссийской подрывной работы». Как утверждается в комментарии, незадолго до появления скандальной публикации в Армению прибыла «т.н. группа быстрого реагирования», цель которой — дискредитировать Россию и нанести ущерб ее отношениям с республикой.

«Рассматриваем очередную „сенсацию“ о „российских агентах в Ереване“ как еще один эпизод кампании по вытеснению России из Южного Кавказа и навязыванию Армении внешних ориентиров вопреки ее собственным национальным интересам», — заключили в МИД.

20 мая секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Армения совершила «ряд действий однозначно недружественного характера», которые «не отвечают духу союзнических отношений с РФ».

Шойгу, в частности, указал на присоединение страны к Международному уголовному суду (МУС), выдачу российских граждан третьим странам и предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване «для угроз в адрес Российской Федерации».

Замглавы МИД Михаил Галузин после заседания специальной рабочей группы Совбеза заявил, что Москва не может принять линию, которую проводит армянское руководство. В частности речь идет о намерении Армении сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до момента вступления в ЕС.