Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань в Самарской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале 21 мая.

«С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», — говорится в сообщении.

В ночь на 21 мая Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Самары (Курумоч). Утром они были сняты. Федорищев сообщал о введении плана «Ковер» в регионе.

По данным Минобороны, в период с 20.00 20 мая по 7.00 21 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 121 беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и над акваторией Каспийского моря. В аэропортах Саратова, Пензы, Тамбова, Нижнего Новгорода, Махачкалы, Калуги и Пскова вводились ограничения на прием и отправку самолетов.

В Белгородской области в результате удара беспилотника по движущемуся автомобилю пострадали два человека, еще один мужчина ранен при атаке дрона на «Газель», сообщил региональный оперштаб.

В Ростовской области из-за упавших обломков БПЛА возникло два лесных пожара, огонь потушили, написал в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.