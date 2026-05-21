Британская радиостанция шокировала слушателей, по ошибке передав сообщение о смерти короля Карла III, пишет Independent.

Инцидент произошел днем 19 мая на радио Caroline, вещающем на юге и в центральной части Англии. После сообщения о якобы кончине монарха включился национальный гимн Великобритании «Боже, храни короля», затем трансляция прервалась на 15 минут.

Вернувшись в эфир, ведущие извинились и объяснили случившееся компьютерной ошибкой, которая запустила аварийную процедуру.

Директор Radio Caroline Питер Мур написал в соцсети, что из-за технического сбоя на главной студии случайно активировалась процедура «Смерть монарха», которую «все британские станции держат наготове, надеясь при этом избежать ее применения».

«Caroline с удовольствием транслировала рождественское послание Ее Величества королевы, а теперь и короля, и мы надеемся делать это еще долгие годы», — заявил Мур, извинившись перед Карлом III и слушателями.

Радио Caroline было основано в 1964 году как пиратская станция для противостояния монополии «Би-би-си» и вещало с корабля в международных водах у берегов Англии. Работа подобных радиостанций отражена в британской комедии 2009 года «Рок-волна».

Букингемский дворец не комментировал ложное сообщение о смерти Карла. 19―21 мая король и его супруга Камилла посещают Северную Ирландию.

Карл III вступил на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. В начале 2024 года королевская семья объявила, что у монарха нашли рак.

В марте того же года российские и украинские СМИ и телеграм-каналы распространили сообщение о якобы внезапной смерти Карла. Канцелярия короля опровергла эту информацию.

В конце 2025 года Карл III сообщил, что благодаря «ранней диагностике, эффективному лечению и соблюдению предписаний врачей» его график борьбы с раком может быть сокращен. Королю 77 лет, его мать умерла в 96, отец — герцог Эдинбургский Филипп — в 99 лет.