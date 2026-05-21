Франция не получала официального приглашения на Петербургский международный экономический форум. Об этом европейский дипломатический источник рассказал RTVI. При этом, по его оценкам, в России остались примерно две трети французских компаний, работавших здесь до 2022 года, и их массового исхода не наблюдается.

«Франция не получила официального приглашения на этот форум, — сообщил европейский дипломатический источник в ответ на вопрос RTVI. — Если представители компаний и будут участвовать, то в личном качестве, но нам об этом ничего не известно».

По данным источника, после 2022 года в России осталось примерно две трети работавших здесь французских компаний.

«Уйти с рынка не так просто — в частности, из-за сложностей с выводом прибыли и реинвестированием. На данный момент исхода французских компаний мы не наблюдаем», — отметил собеседник RTVI.

По его словам, санкции не затронули, в частности, агросектор, фармацевтику и даже «товары люксовых брендов в пределах определенной средней ценовой категории».

Страной-гостем ПМЭФ-2026, который пройдет с 3 по 6 июня, объявлена Саудовская Аравия. Среди подтвержденных участников называются Узбекистан, Монголия, Лаос, Филиппины и Бразилия. Таиланд, Вьетнам и Индонезия рассматривают возможность участия.

Официальные делегации и чиновники из стран ЕС не заявлены. В 2025 году единственным таким участником был министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто (покинул пост после недавних выборов).

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини рассказывал RTVI, что сегодня в России работают около 100 итальянских компаний из тех, которые имеют здесь производство, и еще 150-180 «из тех, которые имеют бизнес, то есть представительства, дилеры».

Посол Франции в России Николя де Ривьер говорил в интервью RTVI, что Франко-российская торговая палата по-прежнему работает с французскими компаниями, «которые остались, а их ещё немало».

По оценкам главы Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи, осталось большинство американских компаний — около 80%. «Я думаю, что еще около 5% передали активы местному менеджменту, и таким образом они остались. И только около 15 % либо продали бизнес, либо закрылись», — подтвердил Эйджи.