Почему во Франции то и дело меняются премьер-министры, поступали ли из Парижа указания сократить выдачу туристических шенгенов россиянам, в чем смысл французского плана по Украине, для чего французы остановили танкер с российской нефтью, который вскоре отпустили, какую роль французский порт играет в импорте российского СПГ и зачем нужен был арест Павла Дурова — об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Франции в России Николя де Ривьер.

О том, почему во Франции так часто меняются правительства

Да, действительно, это довольно необычно (беседа записывалась 6 октября, когда новый премьер Себастьен Лекорню подал прошение об отставке спустя менее суток после объявления состава нового камбина. — Прим.RTVI). Начиная с 1958 года, с того времени, когда генерал де Голль создал Пятую республику, у нас была система с сильным президентом, с одной стороны, который и опирался на четкое большинство в парламенте, что ему позволяло действовать.

Итак, это система, которую можно назвать полупрезидентской, с сильным президентом, с одной стороны, но и с парламентом. Премьер-министр назначается в соответствии с большинством в этом парламенте. И это работало, я бы сказал, почти безупречно, даже в нескольких случаях «сожительства», до 2022 года.

И с 2022 года [сложилась] такая ситуация, что президента переизбрали, но он не получил абсолютного большинства в Национальной Ассамблее, в той палате, из которой происходит правительство. А с 2024 года это относительное большинство ещё сузилось. Таким образом, парламент раздроблен, и очень сложно собрать большинство вокруг одного проекта, чтобы принять бюджет или новые законы.

То есть, действительно, Франция с 1958 года не привыкла к тому, что надо создавать коалиции — как это, кстати, делается в других странах в Европе — для того, чтобы правительство могло, согласно с президентом республики, осуществлять политику. Думаю, что у нас получится. Получается это у других стран, как Германия и многие страны в Европе. Такие страны-основатели Европейского Союза, как Испания, Италия. Много других европейских стран умеют работать с такими коалициями. Мы к этому не привыкли, что может чем-то объяснить данную ситуацию.

Я тоже сказал бы, что это результат, извините, плюрализма системы, в которой имеем дело с раздробленным, расколотым парламентом, со множеством партий. Это то, что не грозит тем странам, где президент опирается на единую, чуть ли не монополистическую партию. То есть такая ситуация довольно обыденная в плюралистической демократии.

О том, разрушается ли система Пятой республики, заложенная де Голлем

На самом деле произошло — а это выбор избирателей, и такое происходит и во Франции и в Западной Европе в целом, — что в 2022 году президента переизбрали, но потом он не получил абсолютного большинства в парламенте. Его партия, его движение не получило абсолютного большинства, как это было с 2017-го по 2022 год. И пришлось создавать коалиции.

А с 2024 года, поскольку парламент был распущен после европейских выборов, это относительное большинство, на которое мог опираться президент, ещё больше сузилось. Так получаем несколько групп, некоторые говорят, что их три, четыре и так далее. И это заставляет партию премьер-министра договариваться с другими о создании платформы для правительства. Таким образом, можно действовать, имея большинство. Пока это оказывается довольно трудно, особенно с 2024 года.

О мнении, что уголовное дело против Марин Ле Пен связано со стремлением вывести ее из гонки

Нет, нет, у нас открытая и демократическая система, в которой все могут участвовать. Будут выборы. Выборы мэров во Франции состоятся весной 2026 года. А президентские и парламентские выборы весной 2027 года. И при некоторых условиях, разумеется, все, кто захотят выдвинуть свою кандидатуру, смогут это сделать. Есть система с подписями. Нужно собрать 500 подписей от мэров. Но опыт последних 70 лет показывает, что кандидатуру можно выдвинуть.

В целом в ходе каждых президентских выборов во Франции участвуют как минимум 10-12 кандидатов. И выборы проходят в два тура, и результаты всегда с небольшим отрывом.

О том, что Марин Ли Пен, вероятно, не сможет участвовать в президентских выборах

А ну это другое. На самом деле я не думаю, что было принято окончательное решение юстицией. Была процедура, которая касалась финансирования её политической деятельности. И судья принимает независимое решение. Это никак не связано с решениями исполнительной власти, да и не думаю, что было принято окончательное решение.

О точке зрения, что Франция теперь будет больше занята внутренними делами, чем международными

Нет, нет. Франция остается вовлечена во все важные международные вызовы. Думаю, к этому скоро вернёмся. И нет изменений в этом плане. Мы остаемся дипломатической державой первого ранга. Мы постоянный член Совета Безопасности ООН, страна, обладающая ядерным оружием, государство-лидер в Европе и так далее. Поэтому не думаю, что это что-то меняет.

Получается, как только что сказали, что есть конъюнктурные сложности, связанные с тем, что не получается — пока, но думаю, что ситуация поменяется — построить правительство, которое может пользоваться стабильным большинством в парламенте. Всё это обыденно для западных демократий.

Наверное, удивляет, потому что с 1958 года у Франции был другой образ, я бы сказал, образ чрезмерной стабильности исполнительной ветви власти, потому что было единство президента республики с парламентом. Из-за чего могло иногда казаться, что парламент просто регистрирует законы. Тут парламент раздробленный, нужно создавать коалиции, идти на компромиссы, создавать правительственные контракты, и дальше можно уже идти вперёд. Думаю, так и будет в ближайшее недели и месяцы.

Получало ли посольство инструкции из Парижа, чтобы сократить выдачу туршенгенов россиянам

Ответ — точно нет. Визовые вопросы в Европе относятся к компетенции государств-членов, а не компетенции Союза, хотя, мы безусловно это обсуждаем и координируемся. Но это по-прежнему относится к компетенции каждого государства. И, кстати, это не является частью санкций. Визовый вопрос не относится к санкциям как таковым. Можно будет к этому вернуться.

А Франция по-прежнему выдает визы российским гражданам. Она как раз не выдает визы тем гражданам, которые [находятся] под санкциями. Но, помимо этих лиц, обычные люди, туристы, путешественники, те, у кого есть причины ехать во Францию или в Европу, молодежь, студенты — мы им выдаем визы. В качестве примера: до 2022 года консульство в Москве выдавало в среднем 500 000 виз в год.

По очевидным причинам, поскольку стало сложнее путешествовать (рейсы, банковские счета, карточки и так далее) это число снизилось. Но мы тем не менее на данный момент выдаем около 150 000 виз в год россиянам. У нас также каждый год обучаются около 1500 российских студентов во Франции. Думаю, не надо всё путать. У нас есть проблема, к этому вернемся, с ***** [военным конфликтом] в Украине. У нас нет проблемы с российскими гражданами. Это две совершенно разные вещи.

О мнении, что этим летом и в этом году во Франции было «слишком много россиян»

Нет, я не согласен.

Будет ли Франция игнорировать указания Еврокомиссии, если та выпустит рекомендации сократить число виз для россиян

Не я решаю, а мои власти в Париже, разумеется. Но повторю ещё раз, для нас проблема достичь мира, и чтобы прекратилась эта незаконная и несправедливая ***** [военный конфликт] против Украины. Это предельно ясно. И думаю, не стоит всё путать.

Я уже сказал, у нас нет проблемы с Россией как нацией, с российским народом, с людьми. Нас обвиняют в русофобии, что, по моему мнению, совершенно неправильно и неточно. Это не правда. Нет никакой русофобии, но есть глубокое и серьезное политическое разногласие по украинскому кризису. Нет никакой враждебности к России или к российскому народу.

И то, что россияне посещают Францию, в моих глазах не является проблемой. И это никак не связанно с агрессией (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация; президент России принял решение о ее начале, в том числе ссылаясь на статью 51 части 7 Устава ООН. — Прим.RTVI) против Украины.

Об аресте судна с российской нефтью, которое было вскоре отпущено

Это судно, которое шло мимо берегов Сен-Назера в открытом море, было остановлено французским флотом совершенно законным образом. Это предусмотрено конвенцией Монтего Бэй (Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. — Прим.RTVI). Мне кажется, 110 статьей.

Проверили флаг. Как вы, может быть, знаете, у данного судна было несколько имен, но в данном случае, пока оно шло мимо Франции, называлось «Боракай». А раньше было другое имя. Шло под Бенинским флагом — это маленькая страна западной Африки. Капитан был китайцем. Поэтому французский флот решил всё это проверить: насколько действительный был флаг, экипаж и так далее. Значит, всё проверили с китайским капитаном, и судно пошло дальше.

Всё это я говорю потому, что нас обвинили в пиратстве. А это совсем не так. Всё было сделано в строгом соответствии с международным правом и с конвенцией Монтего Бэй. Правда в том, что это судно пользовалось до этого другим флагом, другим именем и, скорее всего, перевозило нефть, нарушая санкции ЕС. И мы не просто хотим с этим бороться, но и у нас есть на это юридический мандат, поскольку применяем санкции Евросоюза.

Просчитывают ли в Париже ответные шаги России, которая называет задержания танкеров пиратством

Применяем закон. Если идет судно, даже в открытом море, под флагом, который можно описать как не соответствующий регистрации, и если вся операция, скорее всего, попытка скрыть истинное предназначение судна, то мы имеем право проинспектировать, проверить и применять те правила, которые к нему применяются, то есть санкции Евросоюза.

Дальше важно, что можно объяснить, вести диалог, и, думаю, нет причин враждебно реагировать на то, что просто является применением Конвенции по морскому праву и мер, принятых Евросоюзом.

Насколько вероятно прямое боестолкновение России и сил НАТО

Не думаю, что мы здесь находимся, к счастью. НАТО была создана в 1949 году. Франция — член этой организации. Это сугубо оборонительный союз, а не наступательный. Согласно договору об Атлантическом альянсе, союз существует для того, чтобы защищать государства-члены. Таким образом, если государство-член альянса подвергается нападению, агрессии, нарушению суверенитета, солидарность Атлантического альянса вступает в силу. Но это не наступательный союз.

Поэтому думаю, да, вы правы, были инциденты последнее время, и необходимо избегать эскалации любого рода. Очень важно иметь каналы для диалога, во избежание неудачных мер и недоразумений. И особенно необходимо разговаривать и переходить как можно скорее к реалистичным и конкретным мирным переговорам по Украине. А не то, что видим сейчас, то есть ничего.

Будет ли Франция пытаться разблокировать каналы по линии Совета России — НАТО

Это деталь. Да, последние двадцать лет были созданы механизмы. Был Совет Россия-НАТО. Были даже каналы между военными. И я лично думаю, что это необходимость. У военных должны быть собственные каналы, и чтобы они общались. А возможность существует. Так что это очень важно. И мы не настроены против этого. Думаю, мы даже считаем, что это необходимо.

Но, опять, это всё нужные, даже необходимые технические меры, чтобы избежать недоразумения и эскалации. Но главное — перейти как можно скорее к переговорам по существу, по текущему кризису, по ***** [военному конфликту], и чтобы мы смогли идти в сторону урегулирования конфликта, приемлемого для обеих сторон.

Есть ли сейчас взаимодействие между военными Франции и России

Я об этом не знаю. Надеюсь, что так и есть.

Стремится ли Франция вернуть США и Россию в Договор по открытому небу

Помимо Договора по открытому небу, я хотел бы сказать, что Франция всегда поддерживала механизмы по контролю над вооружениями — на английском arms control, будь то по конвенциональному или ядерному вооружению, по учениям, размещению оборудования. Это было сделано в разных контекстах, в рамках двусторонних договоров, в рамках ОБСЕ и так далее. Всё это абсолютно фундаментально.

Был достигнут неплохой коллективный прогресс, особенно после конца холодной войны. Были договора и до конца холодной войны, начиная с 1970-х. Но особенно после конца холодной войны нам удалось создать механизмы для диалога, для обмена информацией, для инспекций, что усиливало коллективную безопасность. Думаю, очень важно сохранить оставшиеся инструменты. И, по возможности, когда придет время, вновь создать инструменты для укрепления коллективной безопасности.

В чем была суть проекта «стены дронов», который обсуждался на саммите ЕС в Копенгагене

Хотел бы сказать, что мы видим, как беспилотники все больше и больше используются в конфликтах. И это видим сейчас между Россией и Украиной. То есть это новое явление, которое немного выходит за пределы контроля. Мы увидели, как сильно увеличилось использование дронов и как недавно дроны летали над Германией, Данией, Швецией, Норвегией. Примерно двадцать беспилотников упали на территорию Польши три недели назад, и есть беспокойство из-за неконтролируемого распространения этих дронов.

И думаю, что нужно найти эффективный и надежный ответ, чтобы избежать ситуации, при которой этот тренд не развивается анархичным, опасным и угрожающим образом. Поэтому мы всегда будем готовы попытаться найти конкретные ответы, чтобы опасность была поставлена под контроль. Когда беспилотники летают возле аэропорта, это объективно опасно, так как может нарушить воздушный трафик, спровоцировать аварии, и важно этого избежать. Поэтому мы хотим найти ответы, которые работают.

Правда ли, что Франция выступила против идеи «стены дронов» вдоль границы с Россией

Думаю, мы особенно отметили, что это сложно осуществить. Поэтому думаю, что мы просто хотим ориентироваться на эффективные и реалистичные решения.

Готова ли Франция предоставить Польше системы ПВО

Франция сразу направила в Польшу два или три истребителя «Рафаль», чтобы уверить Польшу в своей солидарности в случае новых атак. Но не думаю, что сделали больше на данном этапе.

О том, что сбивать дроны истребителями «Рафаль», вероятно, не лучшая идея

Нет, я тоже не думаю.

Готова ли Франция готова распространить на Польшу свой «ядерный зонтик»

На данный момент французское ядерное сдерживание относится исключительно к компетенции Франции. Оно было создано поэтапно 60 или 70 лет назад, по инициативе генерала де Голля, и его цель — защитить Францию.

Последние годы нынешний президент господин Макрон открыл дискуссию о возможности расширить эту гарантию партнерам по Евросоюзу. Но пока речь идет только о возможности этот вопрос обсудить. На данный момент французское ядерное сдерживание только для Франции.

О том, что минздрав Франции поручил подготовить больницы и койки для тысяч раненых на случай войны к марту 2026-го

Вы знаете больше, чем я. Я не в курсе.

О том, готовится ли Франция к войне с Россией

Франция готовится защищать свои интересы по безопасности, какими бы они ни были. И мы увеличили средства для своей обороны на национальном уровне и со своими союзниками. Угрозы могут исходить отовсюду.

За последние пятнадцать лет усилилась террористическая угроза. Также крайне значительно увеличилась киберугроза за последние десять лет. И есть нестабильная ситуация на востоке Европы. Мы это видим за последние пятнадцать, двадцать лет с ревизионистским подходом России, как это было в Грузии, как и с Крымом, как и с Украиной в 2022 году (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация; президент России принял решение о ее начале, в том числе ссылаясь на статью 51 части 7 Устава ООН; по итогам референдума 2014 года было объявлено о вхождении Крыма в состав России. — Прим.RTVI).

И думаю, что страны Западной Европы желают защитить себя, и чтобы всё это остановилось. И готовятся к худшему, что может произойти. Но, повторяю, Франция и другие европейские страны находятся в сугубо оборонительной позиции, оборонительной. Не нападают на других.

О словах Макрона, что «тайная армия России действует внутри демократий» Европы

Мы живем в мире, и это вы также видите здесь, в котором фейки распространяются всё быстрее и быстрее, и где политические деятели прибегают к манипуляциям и к фейкам. Конечно, это всегда было, но явно умножилось с появлением социальных сетей и современных средств коммуникации. И это крайне опасно для наших демократий.

У президента Макрона есть такой опыт, так как он столкнулся с атаками и манипуляциями извне в ходе его первой предвыборной кампании в 2017 году. Он это увидел, осудил и рассказал об этом основным партнерам, в том числе и президенту Путину, когда он его принял в Версальском дворце. Помните пресс-конференцию? Это было в мае 2017 года. И с тех пор такого рода атаки, дезинформация увеличились в разы.

Я не был в курсе этой истории с клопами (Эммануэль Макрон в интервью FAZ привел в качестве примера дезинформации, исходящей, по его мнению, от России, публикации о нашествии постельных клопов во Франции. — Прим.RTVI), но были всякие атаки, связанные с антисемитизмом, с разладом и социальными расколами, с разного рода ложью.

Эти атаки и манипуляции могут, кстати, исходить из разных источников. Некоторые коснулись семьи президента Макрона, и это его ранило, и его жену тоже. И мы живем в мире, где есть фейки и дестабилизация, и в этом мире, думаю, необходимо, чтобы пресса, свободная печать, журналисты могли работать свободно, проверяя факты и сравнивая их, с плюралистическим подходом к реальности и особенной бдительностью по отношению к информации, поступающей из социальных сетей, что часто либо ложь, либо упрощение и неточность.

Можно ли привести конкретные примеры, связанные с Россией

Не приходит мне в голову. Но думаю, наверное, французский президент дал примеры, и лучше обратиться к нему.

О смысле гарантий безопасности для Украины, которые предполагается активировать не раньше соглашения о мире

Это часть того, что должен из себя представлять мирный договор. В связи с таким мирным договором, что касается ***** [военного конфликта] с Украиной, есть территориальные вопросы. Есть вопросы, связанные с союзами. Есть всё, что связанно с уважением к меньшинствам. Есть много вопросов, и гуманитарные вопросы, естественно.

Но есть такой фундаментальный вопрос, а именно: как может Украина, которая объективно стала жертвой агрессии (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация; президент России принял решение о ее начале, в том числе ссылаясь на статью 51 части 7 Устава ООН. — Прим.RTVI) в феврале 2022 года, убедиться в том, что это не повторится? Итак, Украине понадобятся то, что называем гарантиями безопасности. Разные гарантии.

Первая категория таких гарантий относится к возможности Украины обороняться. Это суверенное государство. Насколько мне известно, вопрос о том, что оно должно исчезнуть как государство, не стоит. Это суверенное государство, которое призвано остаться суверенным и в связи с этим иметь возможность обороняться, защищать свои границы и свой суверенитет. Поскольку её суверенитет был поставлен под вопрос в 2022 году (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация; президент России принял решение о ее начале, в том числе ссылаясь на статью 51 части 7 Устава ООН. — Прим.RTVI), и даже в 2014 году с Крымом (по итогам референдума 2014 года было объявлено о вхождении Крыма в состав России. — Прим.RTVI), я думаю, что желание Украины лучше и более эффективно обороняться будет обоснованным. Итак, первая серия гарантий — сделать так, чтобы Украина могла сама обороняться.

А вторая серия гарантий состоит в том, что Украина может, если есть желание и необходимость, обратиться к дружественным странам, которые помогают ей обороняться. То, что я говорю, полностью соответствует международному праву и Уставу ООН. Любое государство имеет право обратиться к другому государству за оборонной помощью в случае агрессии. Нет в этом ничего необычного. И самооборона Украины, и её возможность обратиться за помощью носят исключительно оборонительный характер.

Если никто вновь не нападает на Украину, то эти гарантии не должны использоваться. Вот о чем речь. Опять, это чисто оборонительно. И это обязательно должно стать частью мирного договора, чтобы быть уверенным, что он сработает. Без таких гарантий такому договору сложно будет появиться.

Готовы ли страны «коалиции желающих» вступить в столкновение с Россией в случае возобновления боевых действий

Если будут установлены такие гарантии, если Украина вновь подвергнется агрессии (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация; президент России принял решение о ее начале, в том числе ссылаясь на статью 51 части 7 Устава ООН. — Прим.RTVI), и если она обратится к дружественным странам за помощью, то эти страны могут прийти на помощь, чтобы её защитить. Для защиты, а не для нападения на соседнюю страну.

Какие именно гарантии европейцы и страны Запада могут дать Украине, чем они будут подкреплены

Это были бы специальные гарантии. Вы правильно говорите, что Украина не является членом НАТО. А значит, невозможно задействовать пятую статью договора НАТО, которая предусматривает автоматическую, или квазиавтоматическую солидарность в случае агрессии государства-члена организации. Это понятно.

Итак идея — создать аналогичный, не обязательно одинаковый, а аналогичный механизм солидарности, который позволит Украине обратиться к друзьям в случае агрессии. Она не обращается к НАТО как таковой, поскольку не является её членом. Но может — или, скорее, могла бы, поскольку решения пока ещё нет — обратиться к дружественным странам, ещё раз повторяю, в чисто оборонительном порядке. Это меньшее, что можно сделать.

Будут ли гарантии иметь смысл без США

По гарантиям идет дискуссия. И да, было бы лучше, если США будут в них участвовать.

О том, что Германия и Италия не спешат присоединяться к идее отправки военных контингентов на Украину

Да, это всё полемика и, мне кажется, данное лицо не отвечает за эти вопросы (вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции «взять каску, винтовку и самому отправиться воевать на Украину». — Прим.RTVI). У нас очень хороший диалог с компетентными в этом направлении итальянцами.

Правда в том, что могут быть разные видения природы и модальностей таких гарантий, но я думаю, что существует очень широкий консенсус, среди европейских стран и помимо них, о том, что нужно создать гарантии, чтобы Украина смогла обороняться если это станет необходимо.

Была встреча коалиции желающих в начале сентября. 26 стран были готовы предоставить гарантии, и не все же должны предлагать одно и то же. Это коллективный подход. У некоторых стран больше средств, у других политические или внутренние ограничения и так далее. Но это всё процесс, который идет. Самое главное, что а) Украине понадобятся гарантии безопасности и б) мы говорим об оборонительных гарантиях на случай агрессии.

Выступила ли Франция против идеи Еврокомиссии выделить Украине €140 млрд из замороженных активов России

Вопрос замороженных активов стоит, мне кажется с тех пор, как их заморозили, то есть с 2022 года. Они заморожены в Бельгии, и у Франции четкая позиция. Президент Макрон это неоднократно говорил, мы соблюдаем международное право. Эти деньги не наши. Ни о какой конфискации речи не идёт. Эта позиция неизменная, и не изменится. Это, мне кажется, ясный ответ на ваш вопрос.

А то, что делали в последнее время — использовали проценты, сгенерированные этими средствами, чтобы финансировать помощь, то это не противоречит международному праву, и не является конфискацией.

Дискуссия сейчас идет о возможности воспользоваться деньгами для получения кредита. Но при условии, что будут возможности этот кредит погасить, и что его погасят. Самое главное, что не будет конфискации. Деньги вернут собственнику, когда придет время. Это ясно.

О данных, что Франция — первая по импорту российского СПГ и наращивает объемы закупок

Несколько уточнений. Во-первых, важно посмотреть на большие тренды и на то, как они эволюционируют. С 2022 года Евросоюз по разным причинам и, в частности, из-за ***** [военного конфликта в Украине, в целом отвык от российских газа и нефти. Если взять уровень импорта до 2022 года и сравнить его с уровнем сейчас, то имеем кривую, которая довольно радикально падает. Вот такой тренд.

Разумеется, это не происходит за ночь. Требуется время, месяцы. Нужно найти альтернативные источники энергии, но это то, что сейчас происходит. То, что в значительной мере произошло за последние три года с лишним, и будет продолжаться.

Вы упомянули импорт сжиженного газа во Францию. Там, если правильно понял, порты, точка входа может быть и во Франции. Это морские порты, куда поступает газ. Но, по большому счету, этот газ не для Франции. Получается такая оптическая иллюзия. Другие европейские страны, не буду их называть, импортируют этот газ, а не Франция. Но они пользуются французским логистическим оборудованием.

В отчете исследовательского центраCentre for Research on Energy and Clean Air в Хельсинки («Ежемесячный анализе российского экспорта ископаемого топлива и санкций») сказано, что в августе Франция стала третьей страной ЕС по закупкам российских ископаемых — после Венгрии и Словакии. Франция импортировала исключительно российский СПГ на сумму 157 млн ​​евро — по этому показателю она на первом месте в ЕС. Американский Institute for Energy Economics and Financial Analysis также сообщает: Франция увеличила импорт российского СПГ на 81% в период с 2023 по 2024 год.

О данных, что порт Дюнкерк играет ключевую логистическую роль в импорте СПГ из России

Это технически возможно, через порт в Дюнкерке. Но вы, правда, подсказывайте новый вариант, чтобы это прекратилось.

В январе вышло расследование Ассоциации по защите окружающей среды Германии — Environmental Action Germany (DUH). В нем утверждается, что в 2024 году немецкая энергетическая компания SEFE стала ключевым поставщиком российского сжиженного природного газа в Европу. При этом газ поступает во французский порт Дюнкерк, идет, соответственно, во Францию, оттуда в Бельгию, смешивается с другим газом и доходит до Германии.

Получается ли, что на практике Франция продолжает закупать СПГ у России и вести бизнес as usual на фоне санкций

Нет, Франция не покупает российский СПГ. Это транзит.

О чем шла речь на встрече послов Франции, Германии и Великобритании с Сергеем Рябковым в сентябре

Мы действительно обсудили Иран. Иранский ядерный вопрос.

О том, удалось ли найти точки соприкосновения по Ирану

Предлагаю вам расспросить также господина Рябкова, которого я хорошо знаю уже давно и к которому я отношусь с большим уважением. Мы тогда не договорились по вопросу, как избежать повторного принятия санкций в рамках СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН (была принята 20 июля 2015 года в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. — Прим.RTVI). Мы попробовали найти решение, чтобы не было санкций. Не нашли согласия, разные у нас были политический и юридический анализы. Поэтому, к сожалению, не смогли договориться на данный момент. Вот.

Так или иначе, мы говорим о серьезном кризисе распространения. С 1968 года существует ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — Прим.RTVI), депозитарием которого является Россия. Франция — участник договора. Пять государств, обладающих ядерным оружием, по ДНЯО несут особую ответственность за нераспространение ядерного оружия. Я думаю, что это, скорее, хорошо работало с 1968 года. И довольно хорошо с 2005-го, 2006 годов до подписания СВПД.

И что я хочу здесь сказать: по вопросам распространения, будь то Иран или КНДР, или другие кризисы, необходимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, среди которых Франция и Россия, могли найти общий язык. Потому что у нас общий интерес, а именно — избежать распространения вооружения, расщепляющихся материалов и всякого такого рода веществ. Поэтому думаю, что есть по чему сотрудничать и над чем работать вместе. Стоило бы вернуться к этой работе на лучшей основе.

<…> Да (о точках соприкосновения. — Прим.RTVI), это то, что я говорил о рамках, о роли МАГАТЭ, о том, что надо делать с расщепляющимися материалами, об общей ответственности государств, обладающих ядерным оружием.

О том, зачем было хоронить ядерную сделку по Ирану путем запуска механизма snapback (возвращения санкций)

Во-первых, мы хотели этого избежать. Уже с 2020 года, а потом и с 2024-го, 2025 годов, мы, Франция, Великобритания и Германия, постоянно просили иранцев возобновить сотрудничество. И совсем недавно, вы упомянули встречу, несколько недель назад я сам сходил в МИД в июле просить, чтобы продлили нынешний режим на несколько месяцев, чтобы успеть договориться. И это тоже отвергли. Требовали от Ирана что-то очень простое.

Во-первых, чтобы МАГАТЭ смогло полностью возобновить сотрудничество с Ираном. Этого не было. Во-вторых, хотели получить возможность управлять запасами расщепляющихся материалов, которыми владеет Иран, чтобы обезопасить их. И в-третьих, чтобы возобновились политические переговоры и с американцами, и с другими членами СВПД. То есть три требования, простые, очевидные требования для решения этого вопроса о распространении.

Мы попробовали, просили, требовали. Я думаю, что иранцы не поверили, что мы перейдем к действиям. Они надеялись, что дойдем до истечения срока механизма snapback. И что после этого они смогут делать, что хотят. Но мы держались. Теперь это не конец. Мы находимся в ситуации аналогичной с той, что была до СВПД. Нужно возобновить переговоры, воссоздать рамки со всеми участниками и, главное, позволить МАГАТЭ возобновить конкретное и оперативное сотрудничество с Ираном, чтобы тот не шел по пути распространения. Это серьезная угроза.

Россия (а также Китай и сам Иран) не признают восстановление санкций ООН в отношении Тегерана. На Смоленской площади настаивают, что механизм snapback (заложен в самом СВПД) был активирован «евротройкой» (Францией, Германией, Великобританией) с нарушениями — без прохождения трех раундов специальных процедур разрешения споров в совместной комиссии. Также в Москве настаивают, что европейцы сами нарушали «сделку» — вначале следуя санкциям США, которые в одностороннем порядке вышли из СВПД в 2018 году при первой администрации Дональда Трампа, а затем введя собственные рестрикции против Ирана.

О рисках, что ядерная программа Ирана станет теперь более непрозрачной — вплоть до выхода из ДНЯО

Да, но и Иран находится — а это его выбор, не наш — под массовыми санкциями. А эти массовые санкции и заставили Иран пойти на переговоры в 2013 году. То есть мы в той же ситуации, что в 2013-м, 2015 годах. И моё послание Ирану, в первую очередь, и партнерам, — «давайте вновь сядем за стол переговоров и создадим рамки, которые позволят идти к ядерному разоружению под контролем МАГАТЭ». Не думаю, что должны быть серьезные разногласия.

К сожалению, мы находимся там, где не хотели. Хотели избежать санкций, требовали очевидные вещи. Как говорят на английском, You can only take the donkey to the river.

О других темах, которые послы обсудили с Сергеем Рябковым

Мы кратко поговорили, и это было отраженно в коммюнике, о полете российских самолетов над воздушным пространством Эстонии (Минобороны России опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии МиГ-31. — Прим.RTVI). Но очень кратко.

О кейсе Павла Дурова и обвинениях в адрес Франции, что там попытались цензурировать Телеграм

Нет, нет, мы не цензурируем Телеграм. Мы применяем закон. Ордер на арест был выдан независимым судьёй. Как вы знаете, он [Павел Дуров] же не только россиянин, но и француз. У него есть французское гражданство. Он имеет дело с нормальной юридической процедурой.

Я доверяю французскому суду. И могу уверить вас, что нет цензуры во Франции. Свобода прессы полностью поддерживается. Вас приглашаю прийти и убедиться. А у господина Дурова, если он соблюдает французский закон, не будет никаких проблем.

О российском мессенджере MAX и французском мессенджере Tchap для госслужащих

Этот вопрос не комментирую.

О том, ведут ли Россия и Франция переговоры по делу баскетболиста Даниила Касаткина

Без комментариев. Да и знал бы я что-то, не стал бы об этом говорить на телевидении.

Об утечках в СМИ, что Франция выступает против возвращения России в УЕФА

Я не обладаю этой информацией и должен сказать, вопрос немного неожиданный. Думаю, что по сути, чем раньше закончится ***** [военный конфликт] в Европе между Россией и Украиной, тем лучше. И все вопросы такого рода получится быстро решить.

О поездках по России и дегустации блюд из крапивы близ Ясной Поляны

Я приехал в конце марта, то есть относительно недавно. Я смог провести четыре, пять дней в Санкт-Петербурге, где раньше никогда не был. Там у Франции есть Генконсульство и Французский институт, который пользуется популярностью. Это было в апреле. В начале сентября я был два дня в Екатеринбурге, на Урале. Там тоже у нас Генконсульство. Есть «Альянс франсез». Меня там хорошо приняли. Я там встретился с представителями российской торговой палаты на Урале и МИДа в Свердловской области. Я также посетил — и меня впечатлило — Ельцин Центр. Они там делают замечательную работу. Это очень респектабельное учреждение.

И, как вы сказали, — и я вижу, что вы хорошо осведомлены о том, что было там в меню, — я был на прошлой неделе в Туле и в Ясной Поляне, а также в Крапивне, это совсем рядом с Ясной Поляной. И там меня очень хорошо приняли. Было очень интересно посетить музей-имение Льва Толстого и вспомнить, что Толстой был тоже другом Франции. Говорят, что он прекрасно владел французским языком. Существуют даже аудиозаписи, на которых можно услышать, как он говорил по-французски в 1909-м, 1910 годах.

Кстати, когда он умер — его же очень любили во Франции, он же был защитником свободы, эмансипации своих сограждан, он же освободил своих крепостных до того, как это сделал царь Александр Второй, и он был другом Франции — так вот, когда он умер в 1910 году, французский парламент принял резолюцию, прославляющую Толстого, что было, мне кажется, уникально. Он даже пожил несколько месяцев во Франции, на Лазурном берегу, в городе Йер. Поскольку, к сожалению, его старший брат там умирал, он туда поехал с ним попрощаться. Если будете в этом городе, там на кладбище есть памятник Толстому, великому писателю и борцу за эмансипацию мужчин и женщин.

Начал ли посол учить русский язык

Да, я учу русский язык. Начал с нуля в марте и занимаюсь два раза в неделю. Есть маленький прогресс, но пока ещё не могу дать интервью по-русски на телевидении. И вряд ли получится в ближайшие месяцы.

Чем сейчас занимается Франко-российская торгово-промышленная палата и что с французским бизнесом в России

Как вы знаете, мы это уже упомянули, были приняты существенные санкции, начиная с 2014-го и особенно в 2022 году, что запрещает целый ряд деятельности. Вы упомянули энергетику, есть и гражданская авиация, и целый ряд отраслей, в которых компании не имеют право работать.

Но санкции не всё покрывают. Есть отрасли, такие как сельхозпродукция, розничная торговля, всё, что касается медицины и лекарств, которые санкции не затрагивают. Это не только Франция, многие европейские и американские компании остались в России, поскольку их деятельность не противоречит санкциям.

Поэтому Франко-российская торговая палата здесь и работает с французскими компаниями, которые остались, а их ещё немало. Они остались потому, что их деятельность не противоречит санкциям. С этим нет проблем.

Нет ли тренда на возвращение французского бизнеса в Россию

Так было в 2022 году. Ряд компаний уехало из-за санкций. А другие — из-за сложностей, в частности, с банками. Но за последнее время тренд стабилизировался. И если они могут развиваться и работать в юридически безопасном контексте, а это обычно так, они остаются.