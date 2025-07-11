Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, содержится под стражей в обычных, но жестких условиях. Об этом RTVI рассказал адвокат спортсмена Фредерик Бело.

По словам Бело, Касаткин проявляет терпение и старается сохранять бодрость духа. Спортсмен рассчитывает на поддержку баскетбольных болельщиков и своей невесты, которая сейчас находится во Франции.

Адвокат заверил в беседе с RTVI, что постепенно решает трудности, с которыми российский баскетболист мог столкнуться во время заключения. В частности, Бело попросил тюремную администрацию предоставить Касаткину доступ в тюремный спортзал, чтобы тот мог заниматься физическими упражнениями.

«В подобных делах всегда есть период адаптации, пока тюремная администрация организует содержание обвиняемого под стражей», — отметил Бело.

Власти США могут направить запрос на экстрадицию Касаткина в течение 60 дней, после чего французская сторона должна вынести свое решение по этому вопросу, рассказал Бело RTVI. По его словам, вся процедура может в целом занять несколько месяцев.

«Касаткин имеет право в любой момент попросить об освобождении до вынесения окончательного решения, что мы и сделаем, чтобы он мог воссоединиться со своей невестой и поддерживать свою физическую форму», — заключил адвокат.

Российский спортсмен стал жертвой серьезной судебной ошибки, добавил Бело в беседе с RTVI.

Даниил Касаткин был заключен под стражу во Франции по запросу властей США. Американская сторона подозревает баскетболиста в связях с хакерами, занимающихся вымогательством.

По версии Вашингтона, сеть хакеров, в причастности к которой обвиняется Касаткин, с 2020-го по 2022 год атаковала около 900 компаний, включая два федеральных ведомства, используя программы-вымогатели. По утверждению властей США, российский спортсмен в этой схеме вел переговоры о выкупе.

Спортсмен прибыл со своей девушкой, которой недавно сделал предложение, в аэропорт Париж — Шарль-де-Голль 21 июня, где его и задержали. Позже Касаткина по решению суда заключили под стражу. Сам баскетболист предъявленные ему обвинения отрицает.

Адвокат россиянина Фредерик Бело ранее заявил журналистам, что спортсмен «ничего не понимает в информатике» и «лишь купил поддержанный компьютер»

«Он [Касаткин] ничего не трогал в компьютере: либо компьютер был взломан, либо хакер продал его ему, чтобы действовать под прикрытием другого человека», — утверждал ранее Бело.

Адвокат попросил суд освободить баскетболиста под залог, ссылаясь на то, что нахождение в СИЗО может сказаться на физическом состоянии Касаткина и «поставить под угрозу продолжение его карьеры».

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство контролирует ситуацию с задержанием Касаткина во Франции.