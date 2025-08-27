«Коалиция желающих» во главе с Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером выступает за размещение европейских военных на Украине после того, как завершится ее военный конфликт с Россией. Российские власти к французско-британской инициативе относятся негативно, однако не только они: многие обычные жители Европы выступают против этой идеи или же сомневаются в ее разумности. RTVI ознакомился с опросами в главных европейских странах-партнерах Киева, чтобы узнать, кто и что думает о присутствии своих солдат на Украине.

Великобритания

Недавний опрос YouGov, приуроченный к российско-американскому саммиту на Аляске, показал, что большинство (56%) британцев выступают против отправки военных из Великобритании на Украину и лишь 22% высказались за. Впрочем, в вопросе, который задавали опрошенным, не уточнялось, в каком контексте возможно размещение британских солдат — во время боевых действий или же после.

Именно это уточнение серьезно влияет на ответ респондентов. В январе YouGov спросил у граждан Великобритании, что они думают о дислокации британских солдат на Украине, если те окажутся там в составе европейского миротворческого контингента по окончании боевых действий. Тогда уже меньшинство (21%) выступило против, а большинство (58%) эту идею поддержало.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, один из основных партнеров Киева в Европе, еще в феврале заявил, что «готов и намерен» разместить британские войска на территории Украины для гарантий ее безопасности. Однако мартовское исследование BMG выявило неуверенность в британском обществе относительно замысла их властей: инициативу Стармера поддержали 39% опрошенных, а 30% выступили против.

Франция

Как и в случае с жителями Великобритании, для французов также важен контекст в вопросе об отправке военных на Украину — тем более что их президент Эмманюэль Макрон, активно поддерживающий своего украинского коллегу Владимира Зеленского, неоднократно его поднимал.

И это видно из мартовского опроса Elabe. Его итоги показали, что большинство (68%) французов не согласны с отправкой своих солдат Украине во время военного конфликта. Однако практически то же большинство (67%) поддержало отправку французских войск для поддержания мира, если Москва и Киев о нем договорятся.

В то же время противников идеи размещения французских войск на Украине во Франции становится все меньше. Большинство опрошенных институтом CSA французов (65%) считают недопустимой отправку своих солдат на Украину во время боевых действий. Однако с 2023 года доля респондентов, выступающих в поддержку этой идеи, выросла с 23% до 35%.

Более того, согласно февральскому опросу Ipsos, все больше людей во Франции (по сравнению с февралем 2024 года) выступают за увеличение гуманитарной и военной помощи Украине. При этом в вопросе отправки европейских солдат в рамках гарантий безопасности Украины мнения разделились практически поровну: 49% выступили за, 51% — против.

Германия

Германия оказывает Украине самую существенную военную помощь в Европе, однако в республике нет консенсуса относительно отправки своих военных в помощь Киеву. Опрос института INSA показал на днях, что почти половина (47%) немцев не одобряют размещение бундесвера на Украине после прекращения огня. Более трети (34%) высказались за.

Любопытно, что самую жесткую позицию в отношении России занимают представители партии «Зеленых», которую обычно связывают с миролюбивыми взглядами. Другой недавний опрос INSA выявил, что именно «Зеленые» активнее других немецких партий поддерживают возможное размещение солдат ФРГ на Украине (53%).

Не исключает участие бундесвера в рамках миротворческого контингента на Украине и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Впрочем, недавно он отметил, что для этого ему потребуется получить одобрение от бундестага. Для Мерца это может стать проблемой, учитывая, что парламент избрал его канцлером только со второй попытки.

В то же время большинство немцев по-прежнему одобряют компромисс между Москвой и Киевом, отмечает RTL со ссылкой на результаты исследования Forsa. 53% опрошенных институтом в августе считают, что Украине следует уступить некоторые территории России, чтобы приблизить мир.

Польша

Жители Польши однозначно выступают против присутствия своих солдат на Украине. Мартовский опрос United Surveys показал, что значительное большинство (86,5%) поляков не поддерживают эту инициативу. Более того, 58,5% из них выступили категорически против.

Опубликованное накануне исследование выявило, что такие настроения в Польше сохраняются. Согласно данным опроса SW Research, 61,1% респондентов не одобрили отправку польских военнослужащих в составе европейского контингента на Украину. И только 17,3% выступили за.

Польские власти неоднократно заявляли, что не намерены отправлять своих военных в помощь Украине. В то же время польский премьер-министр Дональд Туск накануне отметил, что Варшава продолжит поддерживать Киев — в частности, помогая с логистикой.

Дания и Нидерланды

Наряду с Германией и Великобританией Дания входит в топ-3 европейских поставщиков военной помощи Украине. Более того, как следует из февральского опроса Voxmeter, большинство датчан одобряет отправку датских военных на Украину в составе миротворческого контингента — таких оказалось почти 53% опрошенных. Чуть больше 15% респондентов с этой идеей не согласились.

Нидерланды также оказывают существенную военную поддержку Киеву. Однако не все нидерландцы уверены, что им властям стоит отправлять своих военных на территорию Украины.

Февральский опрос Ipsos в Нидерландах показал, что треть (32%) жителей королевства выступили против размещения нидерландских солдат на Украине даже в роли миротворцев. Тем не менее, почти половина (48%) поддержала эту инициативу при любом сценарии.