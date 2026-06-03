Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев), который до недавнего времени служил в Чехии, переведен в Аргентинско-Южноамериканскую епархию РПЦ в Бразилии. Такой указ издал 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Московский патриархат.

«Вам определяется местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в г. Санта Роза, Бразилия, а также храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Кампина-дас-Мисойнс, Бразилия, где Вам и надлежит пребывать», — говорится в документе.

Как поясняется в публикации, решение принято в связи с невозможностью «по объективным обстоятельствам» далее служить в прежде назначенном Илариону месте — храме первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

Митрополит Иларион родился в Москве и там же получил высшее духовное образование. Служил в рядах советской армии. Был послушником монастыря в Вильнюсе. Защитил докторскую диссертацию в Оксфордском университете. С 1995 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. С 2009 по 2022 год был главой этого отдела.

После этого Иларион руководил Будапештско-Венгерской епархией. В 2024 году против него были выдвинуты обвинения в домогательствах к келейнику. Через несколько месяцев после этого митрополит был отправлен на покой и до своего задержания в Карловых Варах служил в местном православном храме.

В телеграм-канале Илариона сообщалось 30 мая, что он приехал в Россию. На следующий день в праздник святой Пятидесятницы митрополит провел вместе с патриархом Кириллом службу в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Священник уехал из Чехии через несколько дней после того, как местная полиция остановила его автомобиль и при досмотре обнаружила в багажнике четыре небольших контейнера с неустановленным веществом белого цвета. Это произошло 24 мая, после чего Илариона задержали и два дня продержали сначала в полицейском участке, потом в следственном изоляторе.

Иларион отверг какую-либо причастность к хранению запрещенных веществ и заявил, что считает случившееся провокацией и спланированной акцией. Как он потом рассказал в своем канале, 26 мая после полудня его освободили, что он воспринял как «чудо».

Митрополит выразил благодарность своему адвокату, а также прокурору, «который принял вот такое решение: отпустить нас без всяких подписок, без каких-то гарантий и без предъявления нам каких бы то ни было обвинений».

Иларион сообщил, что дело не закончено и расследование будет продолжаться, но дал понять, что он уже не будет во всем этом фигурировать.

В МИД России ранее заявили, что считают разбирательство в отношении Илариона сфабрикованным.

«Расцениваем данный инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.