Бывший глава отдела внешних связей РПЦ, ныне митрополит Будапештский и Венгерский Иларион, в разговоре с РИА Новости отверг обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше из русско-японской семьи, служившему у него келейником.

Как передает агентство, ранее в июле в СМИ появился рассказ этого юноши — бывшего иподиакона Георгия Сузуки — о приставаниях священника. Также было опубликовано несколько аудиозаписей их приватных бесед.

По словам Илариона, келейник действительно вел скрытые записи в его доме в течение нескольких месяцев. Но подлинность того, что в итоге попало в прессу, отсутствие в записях монтажа и фальсификаций должно быть доказано судом, указал митрополит. Он сам выразил готовность оспаривать в суде обвинения в домогательствах.

Встречные обвинения

В комментарии РИА Новости Илларион выступил со встречными обвинениями — он заявил, что мать юноши Вероника Сузуки еще в январе шантажировала его этими аудиозаписями и требовала заплатить €384 тыс. за их уничтожение.

Агентство опубликовало несколько цитат из переписки митрополита с этой женщиной. Из них следует, что Иларион предлагал ежемесячно оказывать материальную помощь Георгию Сузуки в течение многих лет, но мать настаивала, чтобы деньги были выплачены единовременно за 16 лет. Вероника Сузуки предлагала перевести всю сумму на ее личный счет, объясняя это тем, что она сможет контролировать средства и направлять на «полезное» для сына.

Как пояснил РИА Новости Иларион, он вызвался помогать келейнику, поскольку тот «жаловался на плохое состояние здоровья, а также на то, что у его семьи нет денег». По словам митрополита, он помогает многим семьям, хотел помочь и семье Сузуки. При этом в переписке с его матерью он не давал согласия заплатить сразу всю сумму, утверждает глава венгерской епархии РПЦ.

С 2009 по 2022 год митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев) занимал должность председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. «Московский комсомолец» называл его фактически вторым лицом после патриарха Кирилла, «Новая газета» — его возможным официальным преемником. Во время работы в Московском патриархате Иларион выступал в поддержку российского закона о запрете «ЛГБТ*-пропаганды» и заявлял, что на Западе широко пропагандируется «противоестественный образ жизни». В июне 2022 года Илариона уволили с должности и назначили митрополитом Будапештским и Венгерским. Вскоре после перевода священнослужитель сказал, что ему это объяснили «требованием общественно-политической ситуации». По его выражению, «дорога сделала крутой поворот», в который он «не вписался и оказался на обочине». При этом Иларион отрицал, что его отправили «в ссылку или в наказание».

Кража денег и ценностей из сейфа

Как рассказал Иларион, в ходе январской переписки Вероника Сузуки прислала ему реквизиты своего счета. Но затем, по его словам, обнаружилось, что из сейфа в епархиальном доме в Будапеште были украдены деньги и ценные вещи на крупную сумму. По подозрению в этой краже венгерская полиция объявила Георгия Сузуки в международный розыск.

Митрополит заявляет, что из-за этой истории он передумал помогать келейнику, после чего его мать перешла к угрозам. Согласно цитате из переписки, которую публикует РИА Новости, женщина дала понять, что если священник не заплатит денег, то его карьера «закончится печально».

По словам Илариона, по факту вымогательства со стороны Вероники Сузуки ведется расследование. Сам Георгий Сузуки, помимо кражи, подозревается в использовании поддельного документа, несанкционированном доступе к личным данным и их незаконном распространении, а также в хранении детской порнографии, утверждает митрополит.

Как утверждает священнослужитель, Георгий Сузуки уехал из Венгрии в Японию, но его точное местонахождение там неизвестно.

Преступник или потерпевший?

В защиту Георгия Сузуки высказался богослов и публицист Андрей Кураев**, запрещенный в служении руководством РПЦ и лишенный сана протодиакона указом патриарха Кирилла.

В своем телеграм-канале Кураев** написал, что знает об этой истории с весны 2024 года и сам переписывался с Сузуки, которого называет «потерпевшим».

«Кажется, весьма прозрачно и не раз намекал, что скандал все же рванет. Сложность в том, что адвокаты Илариона найдут средства все запутать и пострадавшего сделать преступником», — говорилось в посте богослова от 5 июля.

Кураев** был одним из первых, кто еще в марте намекнул в телеграм-канале, что против митрополита Илариона могут выступить с обвинениями в домогательствах.

Позднее в том же месяце он прокомментировал сообщение РИА Новости о краже из епархиального дома в Будапеште фразой: «Иларион наносит превентивный удар <…> чтобы опередить иск от пострадавшего юноши».

В Венгерской епархии РПЦ отвергли обвинения

Пресс-служба Будапештской и Венгерской епархии также отвергает обвинения в сексуальных домогательствах против митрополита Илариона, пишет ТАСС, и, напротив, допускает незаконность действий иподиакона Сузуки.

Пресс-секретарь епархии протоиерей Николай Ким рассказал, что в Венгрии на Сузуки завели уголовное дело после того, как он в январе 2024 года, еще во время службы в Будапеште, похитил из церковной квартиры деньги и ценности, после чего сбежал в Японию. Спустя некоторое время молодой человек обвинил митрополита в домогательствах и грозился опубликовать записи разговоров с ним.

«Все эти поступки, кроме того, что незаконны и аморальны, еще и находятся за некой гранью, за которую считается неприличным переступать в цивилизованном обществе. Обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые Сузуки, настолько бессвязны и неубедительны, что трудно в них поверить», — отметил пресс-секретарь.

Также он усомнился в подлинности записей и допустил, что сами публикации с обвинениями Сузуки являются заказными и политически мотивированными. Ким отметил, что первые материалы распространились в Сети в то же время, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией.

По мнению пресс-секретаря, о политическом заказе говорит и то, что материал вышел в оппозиционных венгерских СМИ сразу с переводом длинного и специфичного текста речи Сузуки. Ким уверен, что статья была давно готова к публикации, но ожидала подходящего момента, чтобы «побольнее ударить по российско-венгерским отношениям».

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов