МИД России потребовал освободить митрополита Илариона (в миру Григория Алфеева), задержанного в Чехии после обнаружения в багажнике его автомобиля неизвестного вещества. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Дипломат назвала обвинение против Илариона надуманным, а разбирательство в отношении священнослужителя сфабрикованным.

Захарова отметила, что обыск в автомобиле, на котором ехал митрополит, проводился без фото- и видеофиксации и без понятых. Тест на наличие в организме наркотиков показал отрицательный результат, добавила представитель МИДа.

«Расцениваем данный инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии», — заявила Захарова.

Посольство России оказывает Илариону содействие. МИД намерен вызвать главу чешской дипмиссии в Москве и заявить ему «решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей».

Митрополита Илариона задержали 24 мая в Карловых Варах, где архиерей служит в храме апостолов Петра и Павла. Защита рассказала, что полицейские остановили и заблокировали автомобиль, в котором священник ехал вместе со своим оператором, и обыскала багажник, обнаружив там четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

По словам адвоката, полицейские «сразу направились к багажнику — как будто заранее знали, где искать». Защита отметила, что досмотр автомобиля проводился без независимых свидетелей, при этом один из полицейских работал с найденными контейнерами без перчаток. В месте, где остановили машину, и в служебных автомобилях не было камер наблюдения.

Иларион отверг причастность к хранению запрещенных веществ и назвал случившееся провокацией. Митрополит отметил, что ранее не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место служения.

Защита заявила, что угрозы были связаны с российским происхождением Илариона, его церковной принадлежностью и служением в храме Московского патриархата.

Пресс-секретарь Национального центра по контролю за наркотиками Чехии Люси Шмолдасова сообщила, что меры в отношении автомобиля были приняты на основании анонимного сообщения о перевозке наркотических и психотропных веществ.

Вечером 25 мая защита Илариона сообщила, что митрополит останется под стражей как минимум на время проведения необходимых экспертиз. Адвокат Михал Пацовски указал на неприемлемые условия содержания задержанных: в частности, им долгое время не давали еду.