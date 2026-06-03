Греция направила Украине официальный дипломатический протест из-за обнаруженного ранее беспилотного катера — в устной и письменной форме, 28 и 29 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу, пишет агентство AMNA.

Согласно тексту демарша, который привела Зохиу, морской дрон, обнаруженный в греческих территориальных водах, «создал серьезную угрозу для морского судоходства и мог повлечь жертвы среди мирного населения», а также «мог нанести огромный экологический ущерб».

«Перенос военных операций в Средиземноморье, на значительном удалении от реального фронта войны, ставит под угрозу нашу национальную безопасность и наносит нашей национальной экономике сокрушительный удар», — говорится в документе.

Афины также подчеркнули: «Право Украины на самооборону не может служить оправданием подобных действий».

Греческая сторона выразила «решительное несогласие с незаконным присутствием вооруженного безэкипажного надводного судна в греческих территориальных водах» и призвала Киев «воздерживаться от подобных действий в будущем и от неоправданного переноса военных операций в Средиземноморье».

По словам Зохиу, получив заключение по итогам расследования, министр иностранных дел Греции проинформировал Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о результатах расследования, обсудил это с генсеком НАТО, а также лично поднял тему в ходе встречи с украинским коллегой на полях неформального заседания Совета ЕС на Кипре.

Ранее Kathimerini писала, что в мае рыбаки нашли морской дрон типа Cossack Mamai у западного побережья Греции в районе острова Лефкада. Аппарат был доставлен на одну из военно-морских баз в окрестностях Афин. По предварительным данным, беспилотный катер был заминирован. Греческие следователи, по данным источников Reuters, считают, что украинский морской дрон мог сбиться с курса из-за технической неисправности.