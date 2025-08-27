Российская и украинская переговорные группы, ранее проводившие двусторонние встречи в Стамбуле, продолжают поддерживать контакты друг с другом, но точные сроки следующего раунда пока не определены, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заверил, что Москва по-прежнему придерживается настроя на политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта и ждет взаимности от Киева. По словам представителя Кремля, параллельно ведется работа между Россией и США по этому урегулированию — но для эффективности результата она должна идти в «непубличном формате».

«Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезно для общего результата дела», — пояснил представитель Кремля.

Аналогичным образом — то есть непублично — должны обсуждаться и предполагаемые гарантии безопасности, которые Запад готов предоставить Украине в рамках урегулирования, заявил Песков. Планы европейских лидеров по размещению своих военнослужащих на Украине якобы для обеспечения гарантий безопасности вызывают у Москвы негативную реакцию, добавил он.

«Не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран — члены НАТО. Именно продвижение военной инфраструктуры НАТО можно назвать среди первопричин той конфликтной ситуации, которая возникла», — пояснил он позицию Кремля.

По словам Пескова, на Аляске у Владимира Путина состоялся «содержательный конструктивный разговор» с американским коллегой Дональдом Трампом, поэтому российский лидер высоко оценивает результаты этой встречи и в целом миротворческие усилия президента США, надеясь на их продолжение.

Миротворческие усилия Трампа имеют большое значение и действительно способны сыграть роль в урегулировании сложной ситуации, связанной с украинским конфликтом, подчеркнул пресс-секретарь Путина. Однако, по его словам, для проведения предполагаемой встречи президента России и украинского лидера Владимира Зеленского надо сначала «хорошо подготовить» повестку таких переговоров, причем это касается контактов и на высшем, и на высоком уровне.

Сегодня, 27 августа, президент РФ проведет совещание с членами правительства, сообщил его пресс-секретарь. Параллельно в Кремле идет подготовка графика двусторонних встреч Путина в рамках его визита в Китай для участия в военном параде и саммите ШОС. По словам Пескова, информация об этих встречах будет обнародована «по готовности».