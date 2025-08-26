Предстоящая поездка Владимира Путина в КНР станет его 20-м официальным визитом в эту страну в должности президента России. Путин приезжает в Китай ежегодно с 2022-го, и в этот раз его ждет насыщенная программа: за четыре дня он посетит саммит ШОС и военный парад, а также проведет переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Однако повестку дня может перевернуть склонный к неожиданным решениям Дональд Трамп. В конце июля президент США заявлял, что получил приглашение посетить Китай от Си, а недавно уточнил сроки своего вероятного приезда: «в течение этого года или вскоре после».

Тарифы сближают

Владимир Путин пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября, о чем помощник президента России Юрий Ушаков сообщал еще в июне. Визит в КНР станет третьей зарубежной поездкой Путина в 2025 году после его участия в июньском саммите ЕАЭС в Минске и недавней встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом.

Деловая программа Путина в Китае начнется с посещения саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Вместе с российским президентом приглашения на мероприятие от Пекина получили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и более 20-и мировых лидеров. Среди них:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев;

Ильхам Алиев; Премьер-министр Армении Никол Пашинян;

Никол Пашинян; Президент Беларуси Александр Лукашенко;

Александр Лукашенко; Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь;

Фам Минь Чинь; Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули;

Мустафа Мадбули; Премьер-министр Индии Нарендра Моди;

Нарендра Моди; Президент Индонезии Прабово Субианто;

Прабово Субианто; Президент Ирана Масуд Пезешкиан;

Масуд Пезешкиан; Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

Касым-Жомарт Токаев; Премьер-министр Камбоджи Хун Манет;

Хун Манет; Президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

Садыр Жапаров; Президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

Тхонглун Сисулит; Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;

Анвар Ибрагим; Президент Мальдив Мохамед Муиззу;

Мохамед Муиззу; Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;

Ухнаагийн Хурэлсух; Премьер-министр Непала Шарма Оли;

Шарма Оли; Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;

Шахбаз Шариф; Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

Эмомали Рахмон; Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;

Гурбангулы Бердымухамедов; Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;

Реджеп Тайип Эрдоган; Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По итогам стороны должны принять Тяньцзинскую декларацию ШОС, в которой могут осудить протекционистские действия и односторонние санкции на фоне введения пошлин администрацией Трампа, рассказал RTVI сотрудник Сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов.

По его словам, этот вопрос актуален не только для КНР, но и для Индии, чей премьер-министр Моди посетит Китай впервые за более чем семь лет. Дипломатическое сближение Нью-Дели и Пекина происходит на фоне серьезного кризиса в американо-индийских отношениях: США давят на Индию, чтобы та отказалась от закупок российской нефти.

Более того, спустя пару дней после указа Трампа о введении дополнительных пошлин на индийский экспорт Моди пригласил Путина посетить Индию с официальным визитом в конце 2025 года. Глава российского МИД Сергей Лавров накануне заявил, что представители обеих стран сейчас работают над подготовкой этого визита. Не исключено, что стороны могут обсудить детали возможной поездки Путина в Индию за кулисами в Тяньцзине.

Путин встретится с Си. А с Трампом?

2 и 3 сентября Владимира Путина ждут в Пекине, где он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На этой встрече главы двух стран могут обсудить и недавнюю встречу Путина с Трампом на Аляске, допустил в разговоре с RTVI Андрей Федотов.

Сам же президент США накануне заявил, что рассчитывает посетить Китай в ближайшие месяцы. Глава Сербии Александр Вучич и вовсе допускал, что встретится с Трампом в КНР, если тот туда приедет в начале сентября. А если это действительно произойдет — в таком случае не исключена и встреча Трампа с Путиным, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп допускал, что посетит Китай, еще в июле, когда рассказал в соцсети TruthSocial, что уже получил приглашение от Си. Однако дополнительных деталей он не привел.

Как большому поклоннику военных торжеств, Трампу будет что увидеть в Пекине 3 сентября, если он в итоге там окажется в этот день. Тогда на площади Тяньаньмэнь пройдет масштабный парад, приуроченный к 80-летию победы Китая в войне с Японией и завершению Второй мировой войны, который посетят Си и Путин.

Несколько месяцев назад в Москве китайский лидер наблюдал за маршем войск по Красной площади 9 мая, сидя возле своего российского коллеги. Теперь же президент России сможет лично увидеть последние образцы китайского вооружения, которые пообещал представить Пекин: в частности танки, истребители, БПЛА и гиперзвуковое оружие. А газета South China Morning Post утверждала, ссылаясь на появившийся в интернете кадр укрытого чехлом БПЛА с репетиции парада, что на мероприятии продемонстрируют первый китайский боеготовый беспилотник-невидимку FH-97.

Присутствие Путина на военном параде в Китае — как и аналогичный шаг со стороны Си в мае этого года — призвано продемонстрировать, что такие визиты на высшем уровне выступают гарантом стабильности «хотя бы в двусторонних отношениях», сказала RTVI руководитель программного направления «Азия и Евразия» Российского совета по международным делам Юлия Мельникова. Именно сохранение исторической памяти о вкладе обеих стран в победу во Второй Мировой войне остается одной из основ российско-китайских отношений, считает Андрей Федотов.

В последний раз Путин посещал КНР больше года назад, в мае 2024 года. Тогда Китай стал первой страной, куда президент России отправился с официальным визитом после своего пятого переизбрания на должность главы государства.