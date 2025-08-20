На параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине, будут продемонстрированы новые образцы китайского вооружения, заявил на брифинге официальный представитель оргкомитета мероприятия У Зик.

Bloomberg отмечает, что демонстрация новой военной техники и оружия впервые даст странам Запада, включая США, возможность увидеть эти образцы.

«В этот раз вооружение и снаряжение были отобраны из числа основных боевых образцов отечественного производства, которые в настоящее время находятся на вооружении, при этом значительная их часть представляет собой новые типы вооружения, представленные впервые», — заявил на брифинге в Пекине в среду У Зик.

По его словам, среди впервые демонстрируемой техники будут танки, истребители, беспилотные летательные аппараты и «другое современное оборудование, демонстрирующее качество новой боевой силы» Китая. Представитель оргкомитета особо подчеркнул, что на параде покажут и гиперзвуковое оружие.

Принимать военный парад будет лидер КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать и президент России Владимир Путин. Его помощник Юрий Ушаков ранее сообщал, что визит российского лидера в Китай запланирован на конец августа — начало сентября. Он также отмечал, что совместное присутствие лидеров двух стран на мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне (ВОВ), разгрому милитаристской Японии и завершению Второй мировой войны, уже стало «доброй традицией».

Предыдущая встреча Путина и Си состоялась в Москве во время празднования 80-летия Победы. 8 мая лидеры провели официальные переговоры, которые, по словам российского президента, протекали в дружественной атмосфере и носили конструктивный характер. Позже в тот же день в неформальной обстановке за чаепитием они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Подготовка к китайскому военному параду началась еще в прошлые выходные, ради нее в Пекине закрывали крупные торговые центры и выходы с центральных станций метро.

Bloomberg напоминает, что Китай вкладывает в модернизацию своих вооруженных сил значительные средства и занимает четвертое в мире место по объему экспорта оружия, основными покупателями которого являются развивающиеся страны с ограниченными финансовыми возможностями — например, Пакистан.

Кроме того, КНР считается одним из ведущих разработчиков гиперзвукового оружия, обладающего низкой уязвимостью перед традиционными системами противоракетной обороны.

«Эта технология находится в центре обостряющегося соперничества между США, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой. Украина заявила, что Россия использовала гиперзвуковое оружие в 2024 году», — пишет агентство.

При этом Bloomberg указывает на обеспокоенность китайских военных по поводу того, как коррупция влияет на эффективность оборонной промышленности и процесс модернизации войск. В последние годы Си Цзиньпин развернул мощную кампанию по чистке государственного аппарата, которая затронула и ведомства, занимающиеся снабжением армии. В июле 2025 года была анонсирована «масштабная реорганизация» силовых госструктур, чтобы «восстановить доверие».