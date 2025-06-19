Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 сентября проведут переговоры в Китае. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора двух лидеров, передает ТАСС.

Встреча состоится в рамках визита Путина в КНР по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии.

Ушаков подчеркнул, что лидеры двух стран полномасштабные двусторонние переговоры.

«Условлено, что лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры», — сказал помощник президента России.

3 сентября, по словам Ушакова, Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее Ушаков говорил, что отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне за всю историю. По его словам, обе стороны удовлетворены этим.

Предыдущая встреча Путина и Си Цзиньпин прошла 8 мая. Китайский лидер прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В своем выступлении президент России заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего за всю историю уровня. Они самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры, подчеркнул российский лидер.

В совместном заявлении стороны отметили «крайнюю важность поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности». Главы государств призывали также отказаться от «игр с нулевой суммой».